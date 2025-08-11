İsrail, Gazze’de 69 can kaybı

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE CAN KAYBI RAKAMLARI

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını devam ettiren İsrail, bölgede açlığı silah olarak kullanıyor. Son gerçekleştirilen saldırıların ardından Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki acı durumu açıkladı.

SON 24 SAATTE YAŞANAN KAYIPLAR

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Gazze’de son 24 saatte gerçekleştirilen saldırılarda 69 kişi hayatını kaybetti, 362 kişi yaralandı. Bu sayılarla birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 61 bin 499’a, yaralananların sayısı ise 153 bin 575’e yükseldi. Ayrıca, İsrail’in 18 Mart 2025’te ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak feshetmesinden sonra, 9 bin 989 kişinin öldüğü, 41 bin 534 kişinin yaralandığı açıklandı.

Açıklamada, son 24 saat içinde bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail’in açtığı ateş sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı belirtildi. Verilerle birlikte, Gazze’deki yardım dağıtımlarında İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1,807’ye, yaralananların sayısının ise 13,021’e yükseldiği bildirildi.

AÇLIK VE YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE KAYIPLAR

Bakanlık, İsrail’in bölgeye gıda ve insani yardım malzemelerini engellemesi nedeniyle de dikkat çekici bir bilanço paylaştı. Buna göre, Gazze Şeridi’nde son 24 saat içinde 1’i çocuk 5 sivil açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybetti. Son rakamlarla, Gazze’de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 101’i çocuk olmak üzere 222’ye yükseldi.