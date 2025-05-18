Dünya

İsrail, Gazze’de Kara Harekâtı Başlattı

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İSRAİL ORDU HAREKATINI BAŞLATIYOR

İsrail ordusu, Gazze’nin hem kuzeyinde hem güneyinde geniş kapsamlı bir kara harekatı başlattığını açıkladı. Birkaç gün önce “Gideon’un Savaş Arabaları” adını verdikleri yeni operasyonu duyuran İsrail, Gazze’deki askeri faaliyetlerin genişleyeceğinin işaretini vermişti.

HEDEF KALICI İŞGAL OLACAK

Bu operasyonun amacı olarak “işgali kalıcı hale getirmek” gösteriliyor. Süregelen ağır bombardımanlar ve kara saldırıları, bir halkın sistematik olarak cezalandırılması, yerinden edilmesi ve yok edilmesi anlamına geliyor.

SİVİL KAYIPLAR ARTIYOR

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, yoğun saldırılar neticesinde geçtiğimiz hafta en az 464 kişinin hayatını kaybettiği ve bin 418 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

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