Gündem

İsrail, Gazze’de Kara Harekatı Başlattı

israil-gazze-de-kara-harekati-baslatti

Geniş Kapsamlı Kara Harekatı Başlatıldı

İsrail ordusu, Gazze’nin hem kuzey hem de güney bölgelerinde büyük ölçekli bir kara harekatı başlattığını açıkladı. Birkaç gün önce “Gideon’un Savaş Arabaları” adıyla duyurulan yeni operasyon, Gazze’deki askeri faaliyetlerin genişletileceğine dair ipuçları veriyor.

Kalıcı İşgal Amaçlanıyor

Operasyonun, işgali kalıcı hale getirmeyi amaçladığı iddia ediliyor. Devam eden ağır bombardımanlar ve kara saldırıları, bir halkın topluca cezalandırılması, yerinden edilmesi ve sistematik bir şekilde yok edilmesi anlamına geliyor.

Hedefte Sivil Halk Var

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, yoğun saldırılardan ötürü geçtiğimiz hafta en az 464 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 418 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

BİM’in İndirimli Ürünler Dönemi Başladı!

BİM, 20-23 Mayıs tarihlerinde geçerli indirimli ürünlerin yer aldığı katalogunu duyurdu. Temel gıda ve teknoloji ürünleri uygun fiyatlarla marketlerde satışa sunulacak.
Gündem

Neslihan Demir, Osimhen Bebek Ördü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan çiftçi Neslihan Demir, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in maskesiyle tasarlanan bir bebek ördü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.