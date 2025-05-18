İsrail, Gazze’de Kara Harekatı Başlattı

Geniş Kapsamlı Kara Harekatı Başlatıldı

İsrail ordusu, Gazze’nin hem kuzey hem de güney bölgelerinde büyük ölçekli bir kara harekatı başlattığını açıkladı. Birkaç gün önce “Gideon’un Savaş Arabaları” adıyla duyurulan yeni operasyon, Gazze’deki askeri faaliyetlerin genişletileceğine dair ipuçları veriyor.

Kalıcı İşgal Amaçlanıyor

Operasyonun, işgali kalıcı hale getirmeyi amaçladığı iddia ediliyor. Devam eden ağır bombardımanlar ve kara saldırıları, bir halkın topluca cezalandırılması, yerinden edilmesi ve sistematik bir şekilde yok edilmesi anlamına geliyor.

Hedefte Sivil Halk Var

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, yoğun saldırılardan ötürü geçtiğimiz hafta en az 464 kişinin yaşamını yitirdiği, bin 418 kişinin ise yaralandığı bildiriliyor.