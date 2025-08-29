İsrail, Gazze Şehri’nde kesin harekete geçti

GAZZE’Yİ İŞGAL PLANINA GEÇİLDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun liderliğinde, güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze’yi “tamamen işgal” planı uygulamaya konuldu. İsrail ordusu, Gazze Şehri’nde ön operasyonlar ile saldırının ilk aşamalarının başladığını ve şehrin dış mahallelerinde büyük bir askeri faaliyet yürütüldüğünü bildirdi. Ayrıca, bugün iki rehinenin cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu. Rehinelerden birinin, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas tarafından kaçırılan 56 yaşındaki Ilan Weiss olduğu belirtildi.

TÜM ASKERİ FAALİYETLER ARTIK DEVREDE

Bugün yapılan ilk açıklamada, geçtiğimiz ay insani amaçlarla ilan edilen Gazze’deki geçici “taktiksel ateşkes”in Gazze Şehri için artık geçerli olmayacağı aktarıldı. Açıklamada, “Durum değerlendirmesi ve siyasi kademenin talimatları doğrultusunda, bugün saat 10:00’dan itibaren, askeri faaliyetlerin taktiksel-yerel ateşkesinin, tehlikeli bir savaş bölgesi olan Gazze Şehri bölgesinde uygulanmayacak” ifadelerine yer verildi. Ordu, 27 Temmuz’da yaptığı önceki açıklamada ise, insani ihtiyaçlar için yerel bir taktiksel ateşkesin, belirli saatler arasında uygulanacağını belirtmişti. Bu ateşkes kararı, dünya çapında artan uluslararası eleştirilerin ardından alınmıştı.

KENTSEL MERKEZİ ELE GEÇİRME ÇABALARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin en büyük kentsel merkezi olan Gazze Şehri’nin derinliklerine doğru ilerleyerek mahallelerin tamamını yıkıyor. Filistinli aileler, bir kez daha yerinden ediliyor ve güvenli bir yere sığınma imkanı bulamıyor. Hamas, Gazze’yi ele geçirme ve kontrol etme kararının bir savaş suçu olduğunu dile getirdi. İsrail, işgal kararının ardından ağustos ayının başında Gazze sınırına askeri birliklerini yığmaya başlamıştı.

SALDIRILARDA CAN KAYBI YAŞANDI

İsrail güçleri bu sabah Gazze Şeridi’nde yeni saldırılar gerçekleştirdi. Gazze’deki hastanelerden alınan bilgilere göre, şafak vakti düzenlenen saldırılarda 34 Filistinli yaşamını yitirdi. Ölenlerin arasında yardımlar için ulaşmaya çalışan 6 kişi de bulunuyor. Kaynaklar, bu kişilerden en az üçünün Gazze’nin merkezindeki Netzarim Koridoru yakınlarında İsrail’in açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İŞGALİN SON BULMASI İÇİN BEŞ ŞART

İsrail’in işgal planını onaylayan güvenlik kabinesinde, Gazze’deki işgalin sona ermesi için beş şart öne sürüldü. Bu şartlar arasında, Hamas’ın silahsızlandırılması, 20’si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi, Gazze Şeridi’nin tamamen silahsız hale getirilmesi, İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamını kontrol etmesi ve Hamas ile Filistin yönetimine alternatif bir sivil yönetim kurulması yer alıyor. Plana göre, sivillerin tahliyesinin 7 Ekim’e kadar tamamlanması öngörülüyordu. Bu nedenle işgal planının 7 Ekim’de devreye girmesi bekleniyordu.