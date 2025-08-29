İsrail, Gazze’ye Büyük Operasyon Başlattı

İSRAİL’İN OPERASYON PLANI

İsrail, “Gazze’nin dışında büyük bir operasyon yapılıyor” açıklamasını yaptı. İsrail ordusu, 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sözde “insani arayı” sonlandırarak bu bölgeyi “tehlikeli savaş bölgesi” ilan etti. Yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin Tel Aviv yönetiminin saldırılarına karşı “insani aradan” çıkarıldığı ifade edildi. Bu karar sonrasında, İsrail ordusunun Gazze kenti ve civarındaki saldırılarını daha da artırması bekleniyor.

GAZZE KENTİ İŞGALİNE ONAY VERİLDİ

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onayladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısından önce verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini kaydetti. İsrail basınında yer alan bilgilere göre, ordunun Gazze’nin geri kalanına yönelik işgal emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce gerçekleştirilmesinin beklenmediği ifade ediliyor.

İŞGAL PLANI VE SONUÇLARI

Planın ilk aşamasında yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye kaydırılması, ardından kentin kuşatılması ve yoğun saldırılar sonrasında işgal edilmesi öngörülüyor. İkinci aşamada ise büyük oranda yıkılmış olan Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali gerçekleştirilmesi bekleniyor. İsrail, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgal altında tutmuştu. Şu an yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ciddi bir abluka altında bulunuyor.