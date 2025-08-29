İsrail Gazze’ye Saldırı Düzenledi

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Sağlık kaynakları ile görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, Gazze kentinin merkezindeki Vahde Caddesi’nde sivillerin bulunduğu bir yere gerçekleştirilen bombardımanda 3 Filistinli yaşamını yitiriyor. Bunun yanı sıra, kuzeydeki Şeyh Rıdvan bölgesi etrafında da çeşitli saldırılar gerçekleştiriliyor.

GAZZE’DEKİ SALDIRILARDA CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeydoğusundaki Zerka bölgesinde bir eve düzenlediği saldırı sonucu bazı Filistinlilerin yaralandığı bilgisi veriliyor. Ayrıca, kuzeybatıdaki Zikim bölgesinde yardım bekleyen 9 Filistinli, İsrail’in açtığı ateş sonucunda hayatını kaybediyor. Bununla birlikte, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzey, güney ve orta kesimlerine yönelik diğer saldırılarında da toplamda 49 Filistinli yaşamını yitiriyor.