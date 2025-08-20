İsrail Gazze’yi İşgal Edecek

İSRAİL’İN YENİ İŞGAL PLANI AÇIKLIĞA KAVUŞUYOR

Güvenlik kaynakları, İsrail’in yeni işgal planının detaylarını ortaya koyuyor. Savunma Bakanı İsrail Katz’ın ordunun işgal planlarını onaylamasının ardından, yaklaşık 60 bin yedek İsrailli asker, bugünden itibaren ordunun Gazze şehrine yönelik saldırısı için çağrı alacak. Times of Israel’in aktardığı bilgilere göre, aciliyet içermeyen bu emirler, yedek askerlere iki hafta öncesinden bildirilecek. Çağrılan yedek asker sayısı, mevcut yedek kuvvetlerde görev yapan on binlerce askere ek olarak belirlendi. Eğer Gazze şehrine yönelik saldırılar devam ederse, işgalde yaklaşık 130 bin İsrailli, yedek kuvvetlerde aktif rol alacak. Ancak tüm yedek askerlerin işgale katılması beklenmiyor; bazıları, diğer saldırılardaki düzenli ordu birliklerinin yerini alacak.

GAZZE ŞEHRİ SALDIRISI “GİDEON’UN SAVAŞ ARABALARI B” OLARAK ADLANDIRILIYOR

Gazze şehrine düzenlenecek saldırı, daha önce gerçekleştirilen aynı isimli operasyona atıfta bulunarak “Gideon’un Savaş Arabaları B” olarak adlandırıldı. Bu operasyon, İsrail ordusunun Filistin topraklarının yüzde 75’ini işgal ettiği saldırıyı hatırlatıyor. Gazze’nin işgali, tahminen 1 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi’nin güneyine sürülmesine neden olacak.

TARİH SELİMİZDE ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR

İsrailli yetkililer, Filistinlilerin Gazze Şehrini terk etmeleri için 7 Ekim 2025 tarihine kadar süreleri olduğunu belirtti. Bu tarih, Hamas’ın İsrail’e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu’nun ikinci yıldönümüne denk geliyor. Plan doğrultusunda, İsrail askerleri daha sonra Gazze şehrine karadan harekat başlatacak ve bölgeyi kuşatmayı hedefliyor.