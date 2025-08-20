İsrail Gazze’yi İşgal İçin Asker Çağırdı

İŞGAL PLANI AYRINTILARI AÇIKLANIYOR

İsrail’in yeni işgal planının detayları gün yüzüne çıkıyor. Güvenlik kaynaklarına göre, Savunma Bakanı İsrail Katz’ın onayıyla, yaklaşık 60 bin yedek İsrailli asker, bugünden itibaren ordunun Gazze şehrine düzenleyeceği saldırı için çağrı alacak. Times of Israel’in bildirdiğine göre, bu emirler aciliyet taşımıyor ve yedek askerler, durumu önceden öğrenmek amacıyla iki hafta öncesinden bilgilendirilecek. Çağırlacak yedek asker sayısı, mevcut yedek kuvvetlerde görevli olan on binlerce askerin dışında belirlendi. Eğer Gazze saldırısı devam ederse, toplamda yaklaşık 130 bin İsrailli, işgal operasyonuna yedek kuvvetlerde katılacak.

ASKERLERİN ROLLERİ VE OPERASYON ADI

Tüm yedek askerlerin işgale katılması beklenmiyor, zira bir kısmı diğer saldırılara katılan düzenli ordu birliklerinin yerini alacak. Gazze şehrine yönelik saldırı, daha önceki benzer bir operasyonla aynı isimle anılarak “Gideon’un Savaş Arabaları B” olarak adlandırıldı.

Gazze şehrinin işgaliyle birlikte, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi’nin güneyine sürülmesi planlanıyor. İsrailli yetkililerin belirttiğine göre, Filistinlilerin Gazze Şehrini tahliye etmeleri için 7 Ekim 2025 tarihine kadar süreleri bulunuyor. Bu tarih, Hamas’ın İsrail’e karşı gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu’nun ikinci yılına denk geliyor. Ardından, İsrail askerleri Gazze’ye karadan harekat başlatarak bölgeyi kuşatma aşamasına geçecek.