İsrail Gazze’yi “İşgal” İçin Hazır

GAZZE İŞGAL PLANI DEVREDE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze’yi “tamamen işgal” planını uygulamaya koydu. İsrail ordusu, Gazze Şehri’nde ön operasyonlar yaparak saldırının ilk aşamalarını başlattı. Şehrin dış mahallelerinde büyük bir operasyon gerçekleştirildiği de duyuruldu. Ayrıca, ordu bugün iki rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. İsrail basını, rehinelerden birinin, 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından kaçırılan 56 yaşındaki Ilan Weiss olduğunu aktardı.

ATEŞKES SONA ERDİ

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, geçen ay insani amaçlarla ilan ettiği Gazze’deki geçici “taktiksel ateşkes”in, bugünden itibaren Gazze Şehri için geçerli olmayacağını duyurdu. Açıklamada, “Durum değerlendirmesi ve siyasi kademenin talimatları doğrultusunda, bugün saat 10:00’dan itibaren, askeri faaliyetlerin taktiksel-yerel ateşkesinin Gazze Şehri bölgesinde uygulanmayacak” denildi. Geçen günlerde, insani ihtiyaçlar için bazı şartlara bağlı olarak yerel taktiksel ateşkes uygulanacağı belirtilmişti, ancak bu karar dünya genelinde artan eleştiriler üzerine alınmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri, kararın Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon içinde alındığını açıklamıştı.

GAZZE’DE YENİ YERİNDEN EDİLMELER

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin en büyük kentsel merkezlerinden birini ele geçirmek için Gazze Şehri’nin derinliklerine doğru ilerleyerek mahalleleri yıkıyor. Buradan kaçan Filistinli aileler, bir kez daha yerinden ediliyor ve güvenli bir yere sığınma imkanından yoksun kalıyor. Hamas ise, Gazze’yi ele geçirme ve kontrol etme kararının savaş suçu olduğunu ifade etti. İsrail, işgal kararının ardından ağustos ayı başında Gazze sınırına birliklerini yerleştirmeye başladı.

SABAHKİ SALDIRILARDA CAN KAYBI

Bu sabah, İsrail güçleri Gazze Şeridi’ne yeni saldırılar düzenledi. Gazze’deki hastaneler, şafak vakti düzenlenen saldırılarda 34 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölenler arasında yardıma ulaşmaya çalışan 6 kişi bulunuyor. Bilgilere göre, yardım arayan üç kişi Gazze’nin merkezindeki Netzarim Koridoru yakınlarında İsrail’in ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

İŞGAL PLANI VE ŞARTLAR

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’deki işgalin sona ermesi için bazı şartlar öne sürdü. Bu şartlar; Hamas’ın silahsızlandırılması, 20’si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin iade edilmesi, Gazze Şeridi’nin tamamen silahsız hale getirilmesi, İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamını kontrol etmesi ve Hamas ile Filistin yönetimine alternatif olacak sivil bir yönetimin kurulması şeklinde sıralandı. Plana göre, sivillerin tahliyesinin 7 Ekim’e kadar tamamlanması bekleniyordu.