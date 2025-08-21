İsrail, Gazze’yi Kontrol Altına Aldı

İŞGAL OPERASYONU BAŞLADI

İsrail’in “Gideon’un Savaş Arabaları 2” adı verilen Gazze işgal operasyonunun ilk adımı gerçekleştirildi. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, operasyonun ilk aşamasıyla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Defrin, İsrail Ordusu ile Hamas güçleri arasında çatışmaların meydana geldiğini belirtirken, Gazze şehri çevresinin kontrol altına alındığını ifade etti. Operasyonun seyrine dair bir harita da paylaşıldı. İsrail, bu operasyon kapsamında Gazze şehrinin çevresinin denetiminde olduğunu duyurdu.

NETANYAHU’NUN EMRİ

Diğer yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi’nden Benyamin Netanyahu’nun aldığı yeni kararların detayları aktarıldı. Netanyahu’nun, Hamas’ın yenilgiye uğratılması için yürütülen operasyonun planlanan süreden daha kısa sürede tamamlanması talimatını verdiği öğrenildi.

HAMAS’TAN AÇIKLAMA

Hamas, Gazze kentinin işgali için başlatılan “Gideon’un Savaş Arabaları 2” isimli saldırıların önceki saldırılar gibi başarısız olacağı yönünde açıklamalarda bulundu. Açıklamada, bu planın, Gazze Şeridi’nde 22 aydan uzun süredir süren soykırımın devamı olduğu ve arabulucuların ateşkes ve esir takası konusundaki çabalarının hiçe sayıldığı kaydedildi. Hamas, arabulucular tarafından sunulan ateşkes önerisini kabul ettiği bir dönemde, İsrail hükümetinin masum sivillere karşı yürüttüğü saldırıları sürdürdüğü vurguladı. “Gazze’nin işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak” ifadeleri kullanılırken, arabulucuların, İsrail’e Filistin halkına yönelik soykırımı durdurması için baskı yapmaları çağrısı yapıldı.

YENİ REZERV ASKERLER

İsrail Savunma Bakanı Katz, yakın zamanda Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirerek Gazze’nin işgal planını onayladı. Onaylanan planda, 60 bin yedek askerin silah altına alınmasının öngörüldüğü belirtildi.

YERİNDEN EDİLME HAZIRLIĞI

İsrail’in işgal planı çerçevesinde, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye sürülmesi bekleniyor. Planın ilk aşamasının ardından Gazze Şehri tamamen kontrol altına alınacak. İkinci aşamada ise Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının hedef alınacağı ifade ediliyor.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

İsrail, bir yandan Gazze’yi işgale hazırlanırken, diğer yandan ateşkes için arabulucuların baskıları da artıyor. İsrail İç İlişkiler Bakanı Ron Dermer, ateşkes görüşmeleri doğrultusunda Katarlı yetkililerle bir araya geldi. Görüşme, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşti. Bir başka görüşme ise Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ile ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında yapıldı. Witkoff’un daha önce sunduğu öneri doğrultusunda, Hamas tarafından kabul edilen bir teklif üzerinde duruldu. Mısırlı bakan, bu teklifin savaşın sona ermesi için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.