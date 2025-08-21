İsrail, Gazze’yi Kontrol Altına Aldı

İŞGAL OPERASYONU BAŞLADI

İsrail, “Gideon’un Savaş Arabaları 2” adını verdiği Gazze’yi işgal operasyonunun ilk aşamasını başlattı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, operasyonun başlangıcına dair açıklamalar yaptı. Defrin, İsrail Ordusu ile Hamas güçleri arasında yaşanan çatışmaların, Gazze şehri çevresinin kontrol altına alındığını belirttiğini ifade etti. Operasyonun ilerleyişine yönelik bir harita paylaşıldı ve bu kapsamda Gazze şehrinin çevresinin güvenliğinin sağlandığı duyuruldu.

NETANYAHU’DAN KISALAN SÜRE EMRI

Diğer yandan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun yeni talimatlarına dair bilgiler geldi. Netanyahu’nun, orduya Hamas’ın ortadan kaldırılması için yürütülen operasyonun daha önce belirlenenden daha kısa sürede tamamlanması yönünde emir verdiği aktarılıyor.

HAMAS’TAN CEVAP

Hamas, Gazze kentinin işgali için başlatılan ve “Gideon’un Savaş Arabaları 2” ismi verilen saldırıların öncekiler gibi başarısız olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, bu planın, Gazze Şeridi’nde mevcut olan soykırımın devamı olduğuna ve arabulucuların ateşkes ile esir takası için sürdürdüğü çabaların hiçe sayılmasına işaret edildiği belirtildi. Hamas, arabulucular tarafından sunulan ateşkes önerisine olumlu yanıt verilmesine rağmen, İsrail yönetiminin Gazze’yi yok etme ve halkını güneyde toplayarak kötü muamelede bulunma amacını sürdürdüğünü vurguladı. Açıklamada, “Gazze’nin işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak. İsrail, bu plan için belirlediği hedefleri gerçekleştiremeyecek” ifadeleri yer aldı.

60 BİN YEDEK ASKER HAZIRLIĞI

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’nin işgal planını onaylamak için üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Alınan karar doğrultusunda, 60 bin yedek askerin silah altına alınmasının beklendiği aktarıldı.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ GÜNEYDE TOPLANACAK

İsrail’in işgal planı kapsamında, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneyde sürgün edilmesi planlanıyor. Planın ilk aşamasının ardından Gazze şehri tamamen ele geçirilecek. İkinci aşamada ise Gazze’nin merkezinde bulunan mülteci kamplarının hedef alınması planlanıyor.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’ye yönelik işgal hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da ateşkes için arabulucuların baskısını artırıyor. İç İlişkiler Bakanı Ron Dermer, Mısır ve ABD temsilcileriyle ateşkes görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerin Paris’te yapıldığı bildirildi ve Mısırlı yetkilinin, Hamas tarafından kabul edilen teklifin savaşı durdurma adına iyi bir fırsat sunduğunu belirttiği ifade edildi.