İsrail Gazze’yi Tamamen İşgal Etmekte

GÜVENLİK KABİNESİ TARAFINDAN ONAYLANDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, güvenlik kabinesi tarafından onaylanan Gazze’yi “tamamen işgal” planı devreye girdi. İsrail ordusu, Gazze Şehri’nde ön operasyonlarla saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını, şehrin dış mahallelerinde büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Ordu ayrıca, bugün iki rehinenin cansız bedenine ulaştığını açıkladı. İsrail basını, rehinelerden birinin 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından kaçırılan 56 yaşındaki Ilan Weiss olduğunu aktardı.

ATEŞKES UYGULAMASI SONLANDI

İsrail ordusu, yapılan ilk açıklamada, geçen ay insani amaçlarla ilan ettikleri Gazze’deki sözde geçici günlük “taktiksel ateşkes”in, artık Gazze Şehri için geçerli olmayacağını duyurdu. Açıklamada, “Durum değerlendirmesi ve siyasi kademenin talimatları doğrultusunda, bugün saat 10:00’dan itibaren askeri faaliyetlerin taktiksel-yerel ateşkesinin, tehlikeli bir savaş bölgesi olan Gazze Şehri bölgesinde uygulanmayacak” ifadeleri yer aldı. Daha önce, ordu 27 Temmuz’da, “İnsani ihtiyaçlar için yerel taktiksel bir ateşkes, saat 10:00 ile 20:00 arasında başlayacak” açıklamasında bulunmuştu. Bu ateşkes kararı ise dünya genelinde artan uluslararası eleştirilerin sonucunda alınmıştı.

GAZİZE’DE YENİ YERİNDEN EDİLMELER

Ordu, Gazze Şeridi’nin en büyük kentsel merkezini ele geçirmek için Gazze Şehri’nde mahallelerin derinliklerine doğru ilerleyerek tam bir yıkım gerçekleştirmekte. Filistinli aileler, tekrar yerinden ediliyor ve güvenli bir yere sığınma imkânından mahrum kalıyor. Hamas, Gazze’yi ele geçirme ve kontrol etme kararının savaş suçu olduğuna vurgu yaptı. İsrail, işgal kararının ardından ağustos ayı başında Gazze sınırına askeri birliklerin sevkine başlamıştı.

SABAHKİ SALDIRILARDA CAN KAYBI

İsrail güçleri, bu sabah Gazze Şeridi’ne yeni saldırılar düzenledi. Gazze’deki hastanelerden alınan bilgilere göre, şafak vakti düzenlenen saldırılarda 34 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunların arasında yardımlara ulaşmaya çalışan 6 kişi de bulunuyor. Ölen kişilerin en az üçü, Gazze’nin merkezindeki Netzarim Koridoru yakınlarında İsrail’in ateş açması nedeniyle hayatını kaybetti.

İŞGAL PLANI İÇİN ÖNE SÜRÜLEN ŞARTLAR

İsrail’in işgal planını onayladığı güvenlik kabinesinde, Gazze’de işgalin sona ermesi için 5 şart öne sürüldü. Bu şartlar; Hamas’ın silahsızlandırılması, 20’si hayatta olduğu düşünülen 50 rehinenin geri alınması, Gazze Şeridi’nin tamamen silahsız hale getirilmesi, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kontrolünü sağlaması ve Hamas ile Filistin yönetimine alternatif bir sivil yönetimin kurulması olarak sıralandı. Plana göre sivillerin tahliyesinin 7 Ekim’e kadar tamamlanması bekleniyordu. Bu sebeple işgal planının 7 Ekim’de devreye girmesi öngörülüyordu.