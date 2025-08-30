İsrail, Gazze’yi terk etme planlıyor

YARDIM OPERASYONLARINDA KISITLAMA

İsrailli bir yetkili, Associated Press’e verdiği bilgilerde, önümüzdeki günlerde Gazze kentine yapılan hava yardımlarının durdurulacağını ve kuzeye yönlendirilen yardım kamyonlarının sayısının azaltılacağını duyurdu. Bu kararın yüz binlerce sivilin güneye tahliyesi hazırlıklarına dayandığını ifade etti.

GAZZE KENTİ SAVAŞ BÖLGESİ OLARAK TANIMLANDI

İsrail ordusu, Gazze’yi Hamas’ın merkezi olarak nitelendirerek buradaki tünel ağlarının hâlâ aktif olduğunu belirtti. Kent çevresindeki bombardımanlar son haftalarda artış gösterdi. Gazze’deki savaş 23. ayına girerken can kaybı sayısı 63 bini geçti.

YARDIMLAR DURMA NOKTASINA GELDİ

Son haftalarda düzenli olarak yapılan hava yardımları birkaç gündür duraklama aşamasına geldi. İsrail ordusu, bu yardım kesintisinin nedenleri ve yardımların nasıl devam edeceğine dair soruları yanıtlamaktan kaçınıyor. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlilere güneye gitmeleri çağrısında bulunarak, tahliyenin “kaçınılmaz” olduğunu duyurdu.

BÜYÜK ÇAPLI GÖÇ RİSKİ

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, Gazze’de gerçekleşecek geniş çaplı bir tahliyenin insani krizi derinleştireceğine dikkat çekerek, “Böylesi bir göçün güvenli ve onurlu şekilde yapılması imkansız” dedi. Birleşmiş Milletler verilerine göre geçen hafta yalnızca 23 bin kişi Gazze’yi terk etti. Ancak göç edenler, güneyde altyapının yetersiz olduğunu ve yeni gelenleri kabul edecek kapasitenin bulunmadığını aktarıyor.