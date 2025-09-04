İsrail Genelkurmay Başkanı: Gazze’de Aşama Başladı

GELİŞMELER SÜRÜYOR

Gazze’deki insani felaket durmaksızın devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, güvenlik kabinesi tarafından onaylanmış olan Gazze’yi “tamamen işgal” planının devreye alındığı bilgisi verildi.

BÜYÜK OPERASYON BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze’de ön operasyonların yürütüldüğünü ve saldırının ilk aşamalarının başlatıldığını açıkladı. Şehrin dış mahallelerinde yoğun bir operasyon düzenlendi ve ordu, bir rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “Gazze’deki Gideon operasyonlarının ikinci aşaması başladı.” şeklinde bir açıklama yaptı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTMAKTA

Son 24 saatte Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 113 ölü ve 304 yaralının getirildiği kaydedildi. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63 bin 746’ya, yaralı sayısı ise 161 bin 245’e ulaştı.