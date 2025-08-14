“İsrail, Gerekirse İran’a Saldırabilir.”

İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRI HAZIRLIĞI

Yedioth Ahronot gazetesinin bildirdiğine göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tel Aviv’deki Glilot Üssü’nde gerçekleştirilen askeri törende, İsrail’in gerekirse İran’a yeniden saldırmaya hazır olduğunu ifade etti.

İRAN’A YENİ SALDIRI TEHDİDİ

Zamir’in tehditleri, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani’nin Beyrut ziyaretinde yaptığı, İsrail’in Lübnan’a dönük saldırılarına ilişkin “şimdi yırtıcı bir hayvana dönüştüğü” eleştirisinden sadece bir gün sonra geldi. İsrail ordusunun İran’ı, Lübnan’daki Hizbullah ve Yemen’deki İran destekli Husiler üzerinden vurduğunu belirten Zamir, “Gerektiğinde tekrar saldırmaya hazırız.” diye konuştu. Ayrıca, haziran ayında 12 gün süren İsrail-İran çatışmasını, “varoluşsal bir tehdidi gerçek tehlike haline gelmeden ortadan kaldırmayı amaçlayan önleyici bir savaş” olarak tanımladı.

LARİCANİ’DEN İSRAİL’E ELEŞTİRİ

Laricani, Beyrut temasları sırasında, Lübnanlı yetkililerle bir araya geldi. İsrail’in Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırılara dikkat çekerek, “İsrail bugün yırtıcı bir hayvana dönüştü ve Hizbullah bu yırtıcı hayvana karşı duruyor.” ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMA SÜRECİ VE SALDIRILARIN SONUCU

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesislerinin yanı sıra ordunun üst komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında toplam sivil kaybın 606, yaralı sayısının ise 5 bin 332 olduğunu bildirdi. Israil Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun misillemelerinde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. ABD ise, 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki 3 nükleer tesisine saldırıda bulundu. İran, 23 Haziran’da karşılık olarak, Katar’daki ABD’nin El-Udeyd Hava Üssü’ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump ise, 24 Haziran’da İran ile İsrail arasında bir ateşkes sağlandığını duyurdu.