“İsrail, Gerektiğinde İran’a Saldırır.”

İSRAİL’DEN YENİ SALDIRI TEHDİDİ

İsrail’in Yedioth Ahronot gazetesinin bildirdiğine göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tel Aviv’deki Glilot Üssü’nde gerçekleşen bir askeri törende, İsrail’in gerektiğinde İran’a tekrar saldırmaya hazır olduğunu dile getirdi. Zamir’in bu açıklamaları, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani’nin, Beyrut ziyareti sırasında yaptıklarını eleştirerek, Lübnan’a saldırılar düzenleyen İsrail’in “yırtıcı bir hayvana dönüştüğü” söyleminin hemen ardından geldi.

İSRAİL’İN HAZIRLIKLARI

Zamir, “Gerektiğinde tekrar saldırmaya hazırız.” diyerek İsrail ordusunun, İran’ı, Lübnan’daki Hizbullah ve Yemen’deki İran destekli Husiler aracılığıyla hedef aldığını aktardı. Ayrıca haziran ayında yaşanan 12 günlük İsrail-İran çatışmasını, “varoluşsal bir tehdidi gerçek bir tehlike haline gelmeden önce ortadan kaldırmayı amaçlayan önleyici bir savaş” olarak tanımladı.

LARİCANİ’YE YANIT

Ali Laricani, Beyrut’ta Lübnanlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını eleştirerek, “İsrail bugün yırtıcı bir hayvana dönüştü ve Hizbullah bu yırtıcı hayvana karşı duruyor.” ifadelerini kullanmıştı.

ÇATIŞMA SÜRECİNİN BAŞLANGICI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli bölgelerindeki nükleer tesisleri hedef alan geniş kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran’da yer alan Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı, olaylarda toplam 606 sivilin öldüğünü ve 5 bin 332 kişinin yaralandığını bildirdi. Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun misilleme saldırılarında 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını açıkladı.

A.B.D. VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

Açık şekilde İsrail’e destek veren ABD, 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesislerine saldırı düzenledi. İran ise 23 Haziran’da, ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne karşı operasyon gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran’da bu iki ülke arasında bir ateşkes sağlandığını duyurdu.