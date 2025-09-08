İsrail Girişimleri Reddettiğini Açıkladı

İSRAİL HÜKÜMETİ SEBEP OLDUĞU SORUNLARA DİKKAT ÇEKİYOR

Gazze’deki insani crisis sürerken, İsrail hükümeti üst perdeden konuşmaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile başkent Budapeşte’de bir araya geldikten sonra düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ORTA DOĞU’DA GÜVENLİK KRİZİNE DİKKAT

Szijjarto, yaşanan ciddi çatışmaların hem insanların hem de dünyanın güvenliğini tehdit ettiği bir dönemde bulunduklarını belirtti. Orta Doğu’daki güvenlik krizinin bu çatışmalar arasındaki en önemli mesele olduğunu ifade eden Szijjarto, Orta Avrupa’nın güvenliğinin Orta Doğu bölgesinin durumu ile yakından ilişkili olduğunu kaydetti. Bu nedenle Orta Doğu’da yeniden barış, istikrar ve huzurun sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

FİLİSTİN DEVLETİ’NE YAKLAŞIM VE ETKİLERİ

Saar ise Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma çabasını ciddi bir hata olarak yorumlayarak, bunun barış sağlanma olasılığını sekteye uğrattığını savundu. Filistin Devleti’nin tanınmasının bölgedeki istikrarı olumsuz etkileyeceğini öne süren Saar, bu durumun ayrıca İsrail’i bazı “adımlara” yöneltebileceğini dile getirdi.

ŞARTLI ANLAŞMA TEKLİFİ

Bakan Saar, kendilerini bir Filistin Devleti’ni kabul etmeye zorlamaya yönelik mevcut tüm girişimleri tamamen reddettiklerini aktardı. Ayrıca, esirlerin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması durumunda savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı kabul edeceklerini ifade etti.