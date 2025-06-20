İsrail ‘Hayattayım’ Dedi, Şemhani Açıklama Yaptı

İSRAİL’İN GENCİ HÜCUMLARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerinde nükleer tesisler başta olmak üzere ordu komuta kademesini de hedef alan geniş kapsamlı saldırılar düzenledi. İran’da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve birçok üst düzey komutan ile birlikte 9 nükleer bilim insanı bu saldırılar sonucunda hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarında toplamda 224 sivilin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının da 1277’nin üzerinde olduğunu bildirdi. İran ordusu, İsrail’e yönelik balistik füzelerle misillemede bulunarak 25 kişinin ölümüne ve 500’den fazla kişinin yaralanmasına yol açtı.

SAVAŞIN DURDURULMASI İÇİN ÇAĞRI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona erdirilmesinin tek yolunun İsrail’in koşulsuz olarak saldırılarını durdurması olduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biz her zaman barış ve huzurdan yana olduk. Ancak mevcut durumda dayatılan savaşın sona ermesinin tek yolu, düşmanın koşulsuz şekilde saldırılarını durdurması ve siyonist teröristlerin maceracılıklarına sonsuza dek son verilmesi için kesin bir güvence verilmesidir. Aksi takdirde, düşmana vereceğimiz yanıtlar daha sert ve pişman edici olacaktır.” ifadesini kullandı.

İRAN LİDERİ HAYATTA

Aynı zamanda İran devlet medyası, İsrail saldırısında yaralanan İran lideri Ali Hamaney’in yakın müttefiki Ali Şemhani’nin durumunun iyi olduğunu duyurdu. Şemhani, İran halkına gönderdiği kısa mesajda “Hayattayım ve feda olmaya hazırım” dedi. Daha önceki haberlerde, Şemhani’nin ilk gün yapılan saldırılarda hayatını kaybettiği ileri sürülmüştü. Ali Şemhani, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yakın yardımcılarından biri olarak görev yapıyordu ve Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik önemli görüşmelerde Tahran’ı temsil etti. 2013 yılından bu yana on yıl boyunca ülkenin en üst düzey ulusal güvenlik yetkilisi olarak görev yaptı ve Devrim Muhafızları ile Savunma Bakanlığı gibi önemli pozisyonlarda bulundu.

Washington’un “İran’a saldırılara dahil olacağı” yönündeki iddiaların artmasıyla birlikte, ABD ordusunun Orta Doğu’daki üslerine çok sayıda askeri kargo uçağıyla takviye yaptığı bildirildi. “Flight Radar” isimli sitedeki haritalara göre, son 24 saat içinde Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden kalkan 20’ye yakın ABD Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağı Orta Doğu’daki üslere ulaştı. Ayrıca, ABD’nin Orta Doğu’daki üslerine ilave hava savunma sistemleri dahil olmak üzere askeri ekipman sağladığı belirtildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 17 Haziran’da Orta Doğu bölgesine “ek kabiliyetlerin konuşlandırılması” talimatı verdiğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile müzakerelerin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle saldırı kararıyla ilgili kararını iki hafta içinde vereceğini duyurdu.