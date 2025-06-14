İsrail: Hedef, İran’ın Nükleer Programı

İRAN’A YÖNELİK HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, sabah saatlerinden itibaren İran’a yönelik başlattığı hava saldırılarına hızla devam ediyor. Operasyonun arka planına dair önemli açıklamalarda bulunan İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, bu saldırıların, İran’ı askeri baskı yoluyla nükleer programından tamamen vazgeçmeye zorlamayı amaçladığını ifade etti. Hanegbi, “İsrail’in İran’ın siyasi lider kadrosunu doğrudan hedef alma gibi bir planı yok” şeklinde konuştu.

OPERASYONUN AMAÇLARI VE HEDEFLERİ

İsrail hükümetinin onayıyla gerçekleştirilen operasyona dair dört ana hedef de Hanegbi tarafından sıralandı. Buna göre bu hedefler; İran’ın nükleer altyapısını imha etmek, balistik füze kabiliyetini etkisiz hale getirmek, İran’ın İsrail’e kara saldırısı düzenleme kapasitesini ortadan kaldırmak ve uzun vadede nükleer programın diplomatik yollarla durdurulabileceği koşulları hazırlamak şeklinde belirlendi.

KİNETİK YOLLARDAN SONUÇ ALMAK MÜMKÜN DEĞİL

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF), nükleer programı askeri yöntemlerle tamamen yok etme kapasitesi hakkında sorulan bir soruya Hanegbi, “Bu tür bir hedef kinetik yollarla gerçekleştirilemez” yanıtını verdi. Diplomatları açısından tarihteki bazı örneklere işaret eden Hanegbi, Libya ve Güney Afrika’nın nükleer silah programlarından vazgeçmelerinin arkasındaki çıkar dengelerine vurgu yaptı. Hanegbi, bu çerçevede İran’ın da ciddi tavizler vererek yarar sağlayabileceği “iyi bir anlaşma” modeliyle nükleerden vazgeçebileceğini belirtti ve bu sürecin başlatılmasında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yegâne isim olabileceğini söyledi.

ABD ÜZERİNDEN KRIIZ İDDIALARI YALANLANDI

Saldırılardan önce ABD yönetiminin bilgilendirildiğini doğrulayan Hanegbi, Washington ile Tel Aviv arasında kriz yaşandığı yönündeki iddiaları da yalanladı. “Bugün diplomatik çözüm istiyorlar ancak belli bir noktada, bizim çoktan fark ettiğimiz bir gerçeği, yani İran’la şu an bir anlaşma zemini olmadığını onlar da fark etti” açıklamasında bulundu.

İRAN İLE KARA OPERASYONU SINYALI

Hanegbi, şu ana kadar hedef alınan İranlı üst düzey askeri isimlere dikkat çekti. İsrail’in sadece hava ve deniz gücüyle değil, daha geniş bir askeri varlıkla sahada olduğu mesajını verdi. İran’ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceği ve sürecin daha da tırmanabileceği sinyallerini verdi.

NETANYAHU’DAN ACİL OPERASYON EMRI

Kabinenin saldırı kararını aldığı geceye dair bilgiler de paylaşan Hanegbi, toplantının kısa sürdüğünü belirtti. Başbakan Netanyahu’nun, hava kuvvetlerinin harekete geçmesi için “sadece dakikalarımız var, karşı çıkan var mı?” diyerek operasyon emrini verdiğini ve kimsenin itiraz etmediğini aktardı.