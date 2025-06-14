İsrail: Hedef İran’ın Nükleer Programı

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail’in sabahın erken saatlerinde İran’a başlattığı hava saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. Operasyonun arka planına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, saldırıların temel amacının İran’ı askeri baskı ile nükleer programından tamamen vazgeçirmeye zorlamak olduğunu belirtti. Hanegbi, “İsrail’in İran’ın siyasi lider kadrosunu doğrudan hedef alma gibi bir planı yok” dedi.

OPERASYONUN ANA HEDEFLERİ

İsrail kabinesinin onayıyla gerçekleştirilen operasyonun dört ana hedefini sıralayan Hanegbi, bunları şöyle tanımladı: İran’ın nükleer altyapısını yok etmek, balistik füze kabiliyetini etkisiz hale getirmek, İran’ın İsrail’e yönelik kara saldırısı düzenleme kapasitesini ortadan kaldırmak ve uzun vadede nükleer programın diplomatik yollarla durdurulabileceği şartları hazırlamak.

ASKERİ YÖNTEMLERLE İMKÂNSIZLIK

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) nükleer programı askeri yöntemlerle tamamen yok etme kapasitesine sahip olup olmadığı yönündeki soruya Hanegbi, “Bu tür bir hedef kinetik yollarla gerçekleştirilemez” yanıtını vererek, diplomatik çözüm modellerine dikkat çekti. Libya ve Güney Afrika gibi ülkelerin, çıkar dengeleri sayesinde nükleer silah programlarından vazgeçtiğini hatırlatan Hanegbi, İran’ın da fayda sağlayacağı bir “iyi anlaşma” modeli ile nükleerden vazgeçebileceğini ekleyerek, bu süreci başlatabilecek tek kişinin eski ABD Başkanı Donald Trump olduğunu belirtti.

ABD İLE KRİZ YOK

Saldırılar öncesinde ABD yönetiminin bilgilendirildiğini doğrulayan Hanegbi, Washington ile Tel Aviv arasında kriz iddialarını ise yalanladı. Hanegbi, “Bugün diplomatik çözüm istiyorlar, ancak belli bir noktada, bizim çoktan fark ettiğimiz bir gerçeği, İran’la şu an bir anlaşma zemini olmadığını onlar da fark etti” diye konuştu.

İRAN İÇİNDE ASKERİ VARLIK

Hanegbi, hedef alınan İranlı üst düzey askeri isimlere de değinerek, İsrail’in sadece hava ve deniz gücü ile değil, daha geniş bir askeri varlıkla sahada olduğunu ima etti. İran’ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini vurgulayan Hanegbi, sürecin daha fazla tırmanabileceği sinyalini verdi.

NETANYAHU’DAN ACİL OPERASYON EMRİ

Kabinenin saldırı kararını aldığı geceyi de aktaran Hanegbi, toplantının çok kısa sürdüğünü ifade etti. Başbakan Netanyahu’nun, “Hava kuvvetlerinin harekete geçmesi için sadece dakikalarımız var, karşı çıkan var mı?” şeklindeki sözleriyle operasyon emrini verdiğini, kimsenin itiraz etmediğini söyledi.