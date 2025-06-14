İsrail: Hedefimiz İran’ın Nükleer Programı

İSRAİL’İN HAVADAN DÜZENLEDİĞİ SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail, sabah saatlerinden itibaren İran’a yönelik başlattığı hava saldırılarında ısrar ediyor. Operasyonun arka planıyla ilgili önemli açıklamalar gelmeye başladı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, saldırıların ana hedefinin İran’ı askeri baskı ile nükleer programından tamamen vazgeçirmeye zorlamak olduğunu ifade etti. Hanegbi, “İsrail’in İran’ın siyasi lider kadrosunu doğrudan hedef alma gibi bir planı yok” şeklinde konuştu.

OPERASYONUN ANA HEDEFLERİ

İsrail kabinesinin onayı ile gerçekleştirilen operasyonun dört temel hedefini sıralayan Hanegbi, bunları şöyle özetledi: İran’ın nükleer altyapısını yok etmek, balistik füze kabiliyetini etkisiz hale getirmek, İran’ın İsrail’e kara saldırısı düzenleme kapasitesini ortadan kaldırmak ve uzun vadede nükleer programın diplomatik yollarla durdurulabileceği bir ortam oluşturmak.

KİNETİK ÇÖZÜM DEĞİL, DİPLOMASİ GEREKİYOR

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) nükleer programı askeri yöntemlerle tamamen yok etme kapasitesinin bulunduğu yönündeki soruya Hanegbi, “Bu tür bir hedef kinetik yollarla gerçekleştirilemez” diye yanıtladı. Bunun yerine, tarihte görülen diplomatik çözüm örneklerine dikkat çeken Hanegbi, Libya ve Güney Afrika gibi bazı ülkelerin, çıkar dengeleri doğrultusunda nükleer silah programlarından vazgeçtiğine dikkat çekti. Hanegbi, bu bağlamda İran’ın ciddi tavizler vererek yarar sağlayacağı “iyi bir anlaşma” modeliyle nükleerden vazgeçebileceğini ve bu süreci başlatacak olan kişinin eski ABD Başkanı Donald Trump olduğunu söyledi.

Saldırılar öncesinde ABD yönetiminin bilgilendirildiğini onaylayan Hanegbi, Washington ile Tel Aviv arasında kriz yaşandığına dair iddiaların yanlış olduğunu belirtti. Hanegbi, “Bugün diplomatik çözüm istiyorlar ancak belli bir aşamada bizim çoktan fark ettiğimiz bir gerçeği, yani İran’la şu an bir anlaşma zemini olmadığını onlar da anlamaya başladı” dedi.

İRAN’A YÖNELİK BASKI ARTACAK

Hanegbi, daha önce hedef alınan İranlı üst düzey askeri isimlere atıfta bulunarak, İsrail’in sadece hava ve deniz gücüyle değil, çok daha geniş bir askeri varlıkla sahada olduğunu ima etti. İran’ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini belirten Hanegbi, sürecin ilerleyen zamanlarda daha da tırmanabileceği yönünde sinyaller verdi.

NETANYAHU’DAN ACİL OPERASYON EMRİ

Kabinenin saldırı kararını aldığı geceyi de anlatan Hanegbi, toplantının oldukça kısa sürdüğünü ve Başbakan Netanyahu’nun, “Hava kuvvetlerinin harekete geçmesi için sadece dakikalarımız var, karşı çıkan var mı?” diyerek operasyon emrini verdiğini, kimsenin itiraz etmediğini açıkladı.