İsrail: Hermon Dağı’nda Kalıcıyız Dedi

İSRAİL ORDUSUNUN HERMON DAĞI İLE İLGİLİ PLANLARI

İsrail Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, Katz, Esad rejiminin çökmesinin ardından işgal edilen Hermon Dağı’na giderek askeri yetkililerle bir değerlendirme toplantısı yaptı. Katz, bölgedeki işgalin “süresiz” olduğunu ifade etti ve İsrail askerlerinin Hermon Dağı’nda, Golan Tepeleri’ndeki yasadışı Yahudi yerleşimcilerini ve İsrail’in kuzeyinde yaşayanları korumak amacıyla bulunduklarını belirtti.

SURİYE’DEKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL’İN BASKISI

Suriye’de 27 Kasım’da meydana gelen şiddetli çatışmalar sonrasında, 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak, İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırıları artış göstermeye başladı. İsrail ordusu, rejim ordusuna ait kalan askeri altyapıyı ve imkanları imha etmeye odaklanarak Suriye’deki işgalini genişletti ve başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar ilerledi.

STRATEJİK ÖNEMİ

Hermon Dağı, Suriye, Lübnan ve İsrail sınırlarına yakın bir konumda bulunuyor ve 2 bin 814 metrelik yüksekliğiyle bölgedeki en önemli stratejik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Dağ, Şam’a yalnızca 40 kilometre mesafede yer alıyor.