İsrail İçin Sürekli Bir Rezil Durum

TRUMP’IN HUSİLERLE ANLAŞMA ADIMI GÜVENLİK TEHDİDİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

İsrail merkezli sağ görüşlü Epoch dergisinin emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın Husilerle uzlaşmasının, özellikle Ben Gurion Havalimanı’nın hedef alınmasının hemen ardından gerçekleşmiş olması nedeniyle “kötü bir zamanlama” ile yapıldığı belirtiliyor.

HUSİLERE YÖNELİK SALDIRILARIN DURDURULMASI DEHŞETLE KARŞILANDI

Makalede “Trump’ın Husilere yönelik saldırıları durdurma kararı hem ABD’de hem de İsrail’de dehşetle karşılandı. Birçok kişi bu adımı, Trump’ın, İsrail’in güvenliği pahasına bile olsa Kızıldeniz’deki çatışmadan kaçma çabası olarak değerlendiriyor.” ifadesi yer alıyor. Trump’ın Husilerin savaş durdurmaya istekli oldukları iddiasına karşılık, İsrail’deki siyasi kaynakların, Washington’un bu durumu, özellikle Trump’ın Körfez ülkelerine yapması beklenen ziyareti öncesinde Yemen’deki zorluklardan stratejik bir çıkış olarak gördüğünü belirttiği aktarılıyor. Siyasi kaynaklar, bu durumun, ABD’nin İsrail’e zarar verebilecek tespitlerine rağmen öncelikle kendi çıkarlarını düşündüğünü net bir şekilde gözler önüne serdiğini ifade ediyor. Husiler ise, sadece ABD gemilerine saldırmayı planlamadıklarını, Gazze’deki savaş duruncaya kadar saldırılarına devam edeceklerini duyurdular.

İSRAİL İÇİN ZARARLI BİR GELİŞME

Bu durumun İsrail için ciddi bir “darbe” olduğu vurgulanıyor. “Çünkü İsrail, Yemen’de Husilerle tek başına kalmış durumda olabilir.” değerlendirmesine yer veriliyor. Güvenlik kaynaklarına göre Trump, bu kararı, Yemen’deki saldırılarla ilgili yaşanan bir dizi stratejik zorluktan dolayı aldı. Bu zorlukların başında, ABD’nin Sana’daki yönetimin siyasi iradesini kırmakta başarısız olduğu gerçeği yer alıyor.

ARAP KOALİSYONUNUN OLUŞUMU GERÇEKLEŞMEDİ

İkinci zorluk ise, Yemen’e kara harekatı yapacak bir Arap koalisyonunun kurulamamış olması olarak öne çıkıyor. Mısır, Suudi Arabistan ve BAE, ABD’nin adımlarına dâhil olmayı kabul etmedi. Üçüncü olarak, Husilerin, Gazze’ye destek vererek bölgesel meşruiyet kazandıkları ve İsrail ile Batı’ya karşı bir sembol haline geldiği belirtiliyor.

ABD DONANMASI İÇİN ENDİŞE VERİCİ DURUMLAR SÖZ KONUSU

Ayrıca, Husilerin 22 MQ-9 insansız hava aracını düşürüp, üç uçağı zarar verdiği bilgisi de makalede yer almakta. ABD’de, bir uçak gemisinin doğrudan atak yapılabileceği konusunda ortaya çıkan kaygıların, ABD donanması için “ebedi bir utanç” olarak değerlendirilebileceği aktarılıyor.

TRUMP’IN YEMEN’DE GERİ ÇEKİLME KARARLARI

Son olarak, Yemen’de sivillerin hedef alınmasının Trump’ın muhalefeti tarafından bir koz olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Trump, durumu değerlendirdiğinde iki seçeneği olduğunu belirtiyor: Ya maliyetli ve riskli bir kara harekatına girişmek ya da hava saldırılarına devam etmek. Sonuç olarak Trump, Yemen bataklığına saplanma korkusuyla, savaşı bitirmeden geri çekilmeyi tercih etti.

ATEŞKES ANLAŞMASI NE İFADE EDİYOR?

Yemen’deki Husiler ile ABD arasında Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda gerçekleşen saldırılara son verme konusunda bir ateşkes anlaşmasına varıldığı bilgisi yer alıyor. Husiler, ABD ile yapılan ateşkes anlaşmasını, Yemen’in bir zaferi olarak yorumladı.