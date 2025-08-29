Dünya

İsrail İHA’sı Lübnan’da Patladı: 2 Asker Öldü

İsrail ordusuna ait bomba yüklü bir insansız hava aracı, Lübnan’ın Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü. Düşen İHA’nın incelenmesi esnasında infilak etmesi sonucu, 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

DEVLET YETKİLİLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Gerçekleşen bu olay üzerine Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna taziye mesajı gönderdi. Avn, “Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor” dedi. Başbakan Nevvaf Selam da 2 asker için taziyelerini iletmek üzere Savunma Bakanı Michel Menassa’yı telefonla aradı. Selam, “Ordu; güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır” ifadelerini kullandı.

Magazin

Mehmet Ali Erbil Evlendi, Serdar Ortaç Katılmadı

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile yaptığı altıncı evliliğini Yeniköy'deki evinin bahçesinde gerçekleştirdi. Nikah törenine katılamayan Serdar Ortaç'a sert eleştirilerde bulundu.
Ekonomi

İşsizlik Temmuz’da Düştü: 2 Milyon 828 Bin

Temmuz 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre Türkiye’de işsiz sayısı 2 milyon 828 bine geriledi. Genel işsizlik oranı %8, kadınların işsizlik oranı ise %10,9 olarak belirlendi.

