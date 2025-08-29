İsrail İHA’sı Lübnan’da Patladı: 2 Asker Öldü

İHA OLAYI

İsrail ordusuna ait bomba yüklü bir insansız hava aracı, Lübnan’ın Sur kentine bağlı Nakura beldesinde bir iş makinesinin üzerine düştü. Düşen İHA’nın incelenmesi esnasında infilak etmesi sonucu, 2 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

DEVLET YETKİLİLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Gerçekleşen bu olay üzerine Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusuna taziye mesajı gönderdi. Avn, “Ordu, güneyde istikrarı korumanın bedelini kanıyla ödüyor” dedi. Başbakan Nevvaf Selam da 2 asker için taziyelerini iletmek üzere Savunma Bakanı Michel Menassa’yı telefonla aradı. Selam, “Ordu; güvenlik supabı, egemenliğin kalesi ve ulusal birliğin dayanağıdır” ifadelerini kullandı.