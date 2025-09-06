İsrail İlaç Girişi Engel Oluyor!

İLAÇ SIKINTISI SEVİYESİ YÜKSEK

İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze’deki ilaç sıkıntısı giderek daha da büyük bir hale geliyor. Gazze’nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah’ta kanser hastalarının kemoterapi seansları durdurulmuş durumda. Yaralı ve hastalar gereksinim duyduğu özel ilaçlardan yoksun kalıyor. Deyr el-Belah’ta eczacı olan Sami Şahin, birçok hayati ilacın haftalardır temin edilemediğini belirtiyor. Kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil ed-Dakran, durumun ciddiyetine vurgu yaparak, “İlaç krizinin çözülmemesi halinde çok sayıda hastanın hayatını kaybetme riski var” diyor.

ÖLÜMLER ARTIYOR

Gazze’de 300 bin kronik hastanın ilaç sıkıntısı nedeniyle tehdit altında olduğu belirtiliyor. Bu hastalardan 6 bin 758’i ilaç eksikliği sonucu hayatını kaybetmiş durumda. Böbrek hastalarının yüzde 41’i yetersiz tedavi nedeniyle, yüzde 52’si ise kronik hastalıkları için gerekli ilaçların yokluğundan dolayı can verdi. Ayrıca, bu nedenlerle bin kalp hastası yaşamını yitirdi. Kalp hastası olarak 16 bin kişi dışarıda tedavi için bekliyor. Hastalardan 633’ü, Gazze Şeridi dışında tedavi için onay beklerken hayata veda etti. Bölgede 71 bin 338 hepatit vakası ve yaklaşık 167 bin kronik ishal vakası görüldü. Yılbaşından bu yana ise bin 116 menenjit vakası rapor edildi.