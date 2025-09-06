İsrail İlaç Girişi Engelliyor Gazze’de

GAZZE’DE İLAÇ SIKINTISI KİTLESEL KRİZE DÖNÜŞTÜ

Gazze’deki ilaç sıkıntısı ciddi boyutlara ulaştı. Orta kesimde yer alan Deyr el-Belah’ta kanser hastalarının kemoterapi seansları durdurulurken, yaralı ve hastalar acil ihtiyaç duyduğu özel ilaçlardan yoksun kalıyor. Eczane sahibi Sami Şahin, “Onlarca hayati ilacın haftalardır temin edilemediğini” ifade ediyor. Durumun ciddiyetine dair Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil ed-Dakran, “İlaç krizinin çözülmemesi halinde çok sayıda hastanın hayatını kaybetme riski var” şeklinde uyarıda bulunuyor.

İLAÇ EKSİKLİĞİNDEN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Gazze’de 300 bin kronik hastanın hayatı ilaç sıkıntısı nedeniyle tehdit altında bulunuyor. Yapılan tespitlere göre, bu hastalardan 6 bin 758’i ilaç eksikliği nedeniyle yaşamını yitirmiş. Böbrek hastalarının yüzde 41’i tedavi yetersizliğinden, yüzde 52’si ise gerekli ilaç yetersizliğinden dolayı hayatını kaybetti. Ayrıca, kalp hastaları arasında da benzer bir durum söz konusu; 16 bin kişi dışarıda tedavi için beklerken, bu hastalardan bininin de yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Gazze Şeridi dışında tedavi için onay bekleyen hastalardan 633’ü yaşam mücadelesini kaybetti. Bölgedeki sağlık durumu her geçen gün daha da kötüleşiyor.

KRONİK HASTALIKLARDAKİ ARTAN VAKA SAYILARI

Bölgedeki sağlık krizi, hepatit ve ishal vakalarında da ciddi bir artışa neden oluyor. 71 bin 338 hepatit vakasının yanı sıra yaklaşık 167 bin kronik ishal vakası tespit edilmiş durumda. Ayrıca, yılbaşından bu yana bin 116 menenjit vakası kaydedildi. İlaç eksikliği ve tedavi imkânsızlığı, Gazze’deki hasta ve yaralıların hayatını tehdit eden en büyük problemler arasında yer alıyor.