İsrail İlaç Girişini Engelliyor Gazze’de

İLAÇ SIKINTISI GİDEREK ARTYOR

İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze’de ilaç tedarikinde büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Gazze’nin ortasında yer alan Deyr el-Belah’ta kanser hastalarının kemoterapi seansları durdurulmuş durumda. Yaralı ve hastalar ihtiyaç duyduğu özel ilaçlara ulaşamıyor. Deyr el-Belah’ta eczane işletmecisi Sami Şahin, kentte hayati önem taşıyan birçok ilacın haftalarca temin edilemediğini aktarıyor. Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil ed-Dakran, durumu şöyle özetliyor: “İlaç krizinin çözülmemesi halinde çok sayıda hastanın hayatını kaybetme riski var.”

ÖLÜMLER ARTMAKTADIR

Gazze’deki verilere göre, 300 bin kronik hastanın ilaç eksikliği nedeniyle tehdit altında olduğu ve bunlardan 6 bin 758’inin ilaç yetersizliğinden dolayı hayatını kaybettiği bildirilmektedir. Böbrek hastalarının yüzde 41’i tedavi eksikliği yüzünden, yüzde 52’si ise kronik hastalıkları için gereken ilaç eksikliğinden yaşamını yitirmiştir. Ayrıca, aynı sebeplerle bin kalp hastasının hayatını kaybettiği aktarılmaktadır. Toplamda 16 bin kalp hastası dışarıda tedavi için beklerken, bu hastalardan 633’ü Gazze Şeridi dışında tedavi onayı beklerken yaşamını yitirmiştir. Bölgede 71 bin 338 hepatit vakası ve yaklaşık 167 bin kronik ishal vakası bulunmaktadır. Yılbaşından itibaren bin 116 menenjit vakası kaydedilmiştir.