İsrail İle ABD Arasında Gerginlik Var

NETANYAHU’DAN AMERİKAN ASKERİ YARDIMINA ELEŞTİRİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Amerikan askeri yardımına olan bağımlılığını sona erdirmesi gerektiğini ifade etti. Maariv gazetesine göre, Netanyahu “Bence artık Amerikan askeri yardımından kendimizi ayırmanın zamanı geldi” dedi. Bu açıklama, İsrail’in yıllardır güvenliğini dayandırdığı ABD desteğinden bir kopuş sinyali veriyor.

İSRAİL-ABD İLİŞKİLERİ GERİLİYOR

Bu açıklama, son zamanlarda hızla kötüleşen İsrail-ABD ilişkilerinin ortasında gündeme geldi. İsrail, Washington’un bölgedeki bazı kararlarını kendisine danışmadan almasına rahatsızlık duyuyor. Bunun başında, Hamas ile ABD’li rehineleri hakkında yapılan gizli görüşmeler ve Yemenli Husilerle varılan ateşkes anlaşması bulunuyor. Ayrıca, eski Başkan Donald Trump’ın İsrail’i dışarıda bırakarak Suudi Arabistan, Katar ve BAE’yi ziyaret etmesi Kudüs’teki yöneticiler tarafından tepki ile karşılandı.

TRUMP İLETİŞİMİ KESİYOR

İsrail basınına göre, Trump, Netanyahu ile doğrudan iletişimini sonlandırdı. Bazı Arap ülkelerine, Hamas ile problemli bir anlaşmayı kabul etmeleri konusunda baskı yaptığı iddiaları da ortaya atıldı. Bu süreçte ABD’nin Katar’dan 400 milyon dolarlık lüks bir Boeing uçağını kabul etmesi, bazı çevrelerde “gökyüzünde rüşvet” olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, Netanyahu’nun açıklamalarına zemin hazırladı.

BAĞIMLILIKTAN KURTULMA ÇABASI

İsrail, yıllık 4 milyar dolarlık Amerikan askeri yardımına uzun süredir bağımlı bir durumda. Bu durum, gelişmiş füze savunma sistemlerinden savaş uçaklarına kadar birçok alanda Washington’un desteğine ihtiyaç duymasına yol açtı. Ancak bu yardımlar bazı şartlar da getirdi. Netanyahu’nun bu açıklaması, İsrail’in bu bağımlılıktan kurtulmak için güçlü bir irade göstermeye hazırlandığını gösteriyor.