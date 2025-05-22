İsrail ile Ticaret Devam Ediyor Mu?

İSRAİL İLE TİCARET ARA VERİLDİ

İsrail’in soykırıma varan şiddetinin artmasıyla birlikte Türkiye, enerji alanındaki ticareti askıya almış ve mayıs ayında tüm ticari ilişkilerde duraksama kararı almıştır. Buna rağmen, sosyal medya üzerinden ticaretin devam ettiğine dair yanıltıcı haberlerin yayılması sürmektedir.

BAKANLIKTAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile ticaretin sıfırlandığını duyurdu. Açıklamada, “Türkiye, dünyada, diplomasi, ticaret, hukuk, sağlık ve insani yardımlar alanında en yiğitçe mücadele veren ülke” ifadesi kullanıldı. Haberin İngilizce versiyonunda Türkiye’nin adının geçmemesine rağmen, “Türkiye 2024’te İsrail ile ticareti devam ettiriyor” algısı yaratılmasının bazı medya organlarınca desteklenmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Açıklamada, Türkiye’nin 7 Ekim 2023’ten 2 Mayıs 2024 tarihine kadar olan süreçte, bölgede ateşkes için çabalarının devam ederken İsrail ile ticaretinin yüzde 30 oranında azaldığı ifade edildi. İlk aşamada 9 Nisan 2024’te 54 başlık altında 1019 üründe İsrail’e ihracat durdurulmuş, 2 Mayıs 2024’te ise tüm ihracat, ithalat ve transit ticaret üzerinde durdurma kararı alınmıştır. Ayrıca, 2024’ün ilk dört ayında Türkiye’den İsrail’e yapılan ihracatın 1 milyar 522 milyon dolar olduğu ve bunun içerisinde Filistin’e yapılan ihracatın da bulunduğu vurgulandı.

RAKAMLAR DETAYLANDIRILDI

Sözleşmeye dayalı “Türkiye-Filistin devleti protokolü” çerçevesinde geliştirilen kontrollü ticaret mekanizmasının detayları paylaşıldı. “Filistinli ithalatçılar ile belirli izinler dâhilinde yapılan Türkiye’den Filistin’e olan ihracatın 2024 yılında toplam 797 milyon dolar olduğunu” belirtti. Türkiye, 2022 verilerinde İsrail ile 9,5 milyar dolarlık dış ticaretinden feragat etmiş ve böylece Filistin davasını destekleme amacını güttüğünü vurguladı.

YALAN HABERLER VE MÜCADELE

Açıklamada, “Türkiye’nin, İsrail’in soykırımlarına karşı aldığı tedbirleri itibarsızlaştırma çabasının açık olduğu” ifade edildi. Resmi ve istatistiki verilere dayanan açıklamalara itibar edilmesi gerektiği, yanıltıcı haberlere karşı daha güçlü bir mücadele verileceği kamuoyuna duyuruldu.