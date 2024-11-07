İsrail’in Baalbek’e Saldırısı: 50 Ölü Var

BOMBARDIMANLAR VE CAN KAYIPLARI

Lübnan resmi ajansı NNA’nın aktardığı bilgiye göre, İsrail’e ait savaş uçakları Baalbek kenti ve çevresindeki köylere 30’dan fazla saldırı düzenliyor. Saldırılar sonucunda aralarında kadınların da bulunduğu 50’den fazla insan yaşamını yitirirken, 63 kişi de yaralanıyor. Haberde, Baalbek ve Bekaa bölgesine yönelik gerçekleştirilen saldırılarda savunmasız sivillerin hedef alındığına dair ciddi ihlallerin yaşandığı bilgisi mevcut. Özellikle Baalbek kentindeki Şeykan mahallesinde yer alan yoksul ailelerin yaşadığı eski bir evin bombalandığı bildiriliyor; bu hedef alınan saldırıda 10 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Saldırılarda yaşanan kayıpların olduğu plana ekleniyor.

BEEBAALBEK’İN TARİHİ VE STRATEJİK ÖNEMİ

Baalbek el-Hirmil Valisi Beşir Hıdır, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği 20 ayrı saldırıda 30 insanın hayatını kaybettiği ve 35 kişinin de yaralandığını belirtti. İsrail’in Baalbek’e yönelik bombardımanları, yedinci gününde devam ediyor. Lübnanlı uzmanlar, Baalbek’in Hizbullah için önemli bir insan kaynağı noktası olduğuna vurgu yapıyor ve Hizbullah’ın burada geniş bir etkinliğe sahip olduğunu kaydediyor. Yaklaşık 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Baalbek, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alıyor.