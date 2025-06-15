İsrail’in Düğünü İptal Edildi

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM ARTIYOR

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, tansiyonu bir anda artırdı. İran’ın misilleme yapmasıysa Orta Doğu’yu kırmızı alarm seviyesine geçirdi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a yönelik tehditler savurdu. “Saldırı devam ederse Tahran yanacak” diyen Katz, İran dini lideri Hamaney’i de hedef aldı. Tel Aviv’deki tedirginlik sürerken, İsrail basını, “İran’ın bu gece saldırabileceğini” belirtti.

DÜĞÜN TÖRENİ İPTAL OLDU

Yerel basında çıkan haberlere göre, Avner Netanyahu ve nişanlısı, önceden belirlenen düğün tarihinin 16 Haziran olduğunu ifade etti. Ancak İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle, oğul Netanyahu ve nişanlısının düğün töreninin iptal edildiği açıklandı.

KAMUOYUNDAN TEPKİLER YÜKSELDİ

Avner’in daha önce 16 Haziran için düğün tarihi alması, bazı kesimlerde tepkilere yol açmıştı. Kamuoyunda, Gazze Şeridi’nde İsrailli esirlerin bulunmasına rağmen Netanyahu’nun oğlunun düğün töreni yapmasının eleştirildiği görüldü.