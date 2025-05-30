İsrail’in Gazze’deki Saldırıları Devam Ediyor

KATİL İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail devletinin Gazze üzerindeki saldırıları hala sürüyor. İsrailli askeri uzman Amos Harel, bu durumla ilgili yeni bir makale yayımladı.

Trump ve Netanyahu’nun ilişkisini ele alan Harel, “Haaretz” gazetesi için yazdığı makalede, Trump’ın son dönemlerde Tel Aviv yönetimine “Gazze’ye insani yardımların girişi” konusunda baskı yaptığını ve bunun Netanyahu yönetimini esir takası anlaşmasına zorladığını öne sürdü.

Trump, Netanyahu’nun oyunlarından bıktı

Harel, Trump’ın Gazze’deki gelişmeler ve İran ile müzakerelere dair Netanyahu’nun politikalarını eleştirerek, “Görünüşe göre ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun oyunlarından bıkmış durumda.” şeklinde ifade etti.

Sert uyarıda bulundu

ABD ve İran arasındaki müzakereleri hatırlatan Harel, Trump’ın Netanyahu’ya Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerde İran nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlememesi konusunda sert bir uyarıda bulunduğunu belirtti. Harel, Trump’ın Netanyahu’ya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’den “daha ihtiyatlı yaklaştığını” ifade ederek, Netanyahu yönetimiyle yaşanan gerilime rağmen, Trump’ın ABD-İsrail ilişkilerindeki hassasiyet sebebiyle açıkça karşıt bir politika izleyemediğini vurguladı. Ayrıca, İsrail’de Netanyahu hükümetinin başarısızlıklarından kaynaklı olarak “günah keçisi” arayışında olduğunu ve Tel Aviv’in kamuoyunun ilgisini farklı konulara yönlendirmeye çalıştığını kaydetti.