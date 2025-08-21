İsrail’in Gazze Şehri Kontrolü Başladı

OPERASYONUN İLK AŞAMASI BAŞLADI

İsrail, “Gideon’un Savaş Arabaları 2” adını verdiği Gazze’yi işgal operasyonunun ilk adımını başlattı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, operasyonun ilk aşamasına ilişkin bilgiler verdi. Defrin, İsrail Ordusu ile Hamas güçleri arasında çatışmaların yaşandığını belirtti ve Gazze şehri çevresinin kontrol altına alındığını duyurdu. Operasyonun gelişimine dair bir harita da paylaşıldı.

NETANYAHU’DAN KISA SÜREDE TAMAMLAMA EMRİ

Aynı zamanda, İsrail Başbakanlık Ofisi’nden Benyamin Netanyahu’nun yeni kararlarına yönelik açıklamalar yapıldı. Netanyahu’nun, Hamas’ın yenilgiye uğratılması için başlatılan operasyonun planlanandan daha kısa sürede tamamlanması talimatı verdiği ifade edildi.

HAMAS’TAN YANIT

Hamas ise, Gazze’nin işgali için başlatılan “Gideon’un Savaş Arabaları 2” saldırılarının, önceki saldırılar gibi başarısız olacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, bu planın Gazze Şeridi’nde devam eden soykırımın süregeldiği ve arabulucuların ateşkes ile esir takası çabalarını hiçe saydığı ifade edildi. Hamas, İsrail hükümetinin, ateşkes önerisini görmezden gelerek masum sivillere karşı yürüttüğü savaşı sürdürme konusunda ısrar ettiğini vurguladı. “Gazze’nin işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak.” denilen açıklamada, arabuluculara Filistin halkına yönelik soykırımı durdurması için baskı yapma çağrısı yapıldı.

YEDİK ASKER HAZIRLIĞI

İsrail Savunma Bakanı Katz, geçtiğimiz günlerde üst düzey güvenlik yetkilileri ile bir toplantı yapmış ve Gazze’nin işgal planını onaylamıştı. Onaylanan plana göre, 60 bin yedek askerin silah altına alınması bekleniyor.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLECEK

İsrail’in işgal planı çerçevesinde yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye sürülmesi planlanıyor. Planın ilk aşamasının ardından Gazze Şehri tamamen ele geçirilmesi hedefleniyor. İkinci aşamada ise Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarına odaklanılacak.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

İsrail, bir yandan Gazze’yi işgale hazırlanırken bir yandan da ateşkes için arabulucuların baskısı artıyor. İsrail İç İlişkiler Bakanı Ron Dermer, ateşkes görüşmeleri kapsamında Katarlı yetkililer ile Paris’te bir araya geldi. Diğer bir görüşmede ise Mısır’ın Dışişleri Bakanı, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Hamas tarafından kabul edilen ve daha önce sunulan bir teklife odaklanıldı. Mısırlı bakan, bu teklifin savaşın sona ermesi için iyi bir fırsat olduğunu belirtti.