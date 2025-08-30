İsrail’in Gazze’yi Boşaltma Planı Var

HAVADAN YARDIM OPERASYONLARI DURUYOR

İsrailli bir yetkili, Associated Press’e yaptığı açıklamada, Gazze kentine yönelik havadan yardım operasyonlarının birkaç gün içinde durdurulacağını ve kuzeye giren yardım kamyonlarının sayısının düşürüleceğini ifade etti. Bu kararın, yüz binlerce sivilin güneye tahliyesi hazırlıkları ile ilgili olduğu belirtiliyor.

GAZZE KENTİ ‘SAVAŞ BÖLGESİ’ OLARAK TANIMLANDI

İsrail ordusu, Gazze kentini Hamas’ın merkezi olarak nitelendirerek, buradaki tünel ağlarının hala aktif olduğunu öne sürdü. Kent çevresindeki bombardımanlar son haftalarda belirgin şekilde arttı. Gazze’deki savaş 23. ayına girerken, can kaybının 63 bini aştığı bildiriliyor.

YARDIMLARLA İLGİLİ SORULAR CEVAPSIZ KALIYOR

Son dönemde neredeyse her gün gerçekleştirilen havadan yardımlar, birkaç gündür durma noktasına geldi. İsrail ordusu, yardımların durma sebebi ve gelecekte nasıl devam edeceği konularında soruları yanıtsız bırakıyor. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlilere güneye gitmeleri çağrısında bulunarak tahliyenin “kaçınılmaz” olduğunu dile getiriyor.

BÜYÜK ÇAPLI GÖÇ UYARISI YAPILIYOR

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, Gazze kentinde geniş çaplı bir tahliyenin insani krizi daha da kötüleştireceğini vurgulayarak, “Böylesi bir göçün güvenli ve onurlu bir şekilde yapılması imkansız” dedi. Birleşmiş Milletler, sadece geçen hafta 23 bin kişinin Gazze kentini terk ettiğini aktarıyor. Ancak göç edenler, güneyde altyapının çökmüş olduğunu ve yeni gelenleri karşılayacak kapasitenin bulunmadığını belirtiyor.