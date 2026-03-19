İsrail’in Hayfa Petrol Tesisinde Saldırı Gerçekleşti

israil-in-hayfa-petrol-tesisinde-saldiri-gerceklesti

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Hayfa Limanı civarındaki petrol rafinerisinin hasar gördüğüne dair açıklamaların yayımlanmasına, orduya bağlı sansür otoritesi tarafından onay verildi. Bölgeden gelen görüntülerde, termik santral ve elektrik üretim tesislerinin olduğu alandan yoğun dumanların yükseldiği gözlemleniyor. Yerel televizyon kanallarından birinde, Hayfa’da bir füze düşüşünün tespit edildiği aktarılırken, olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin gönderildiği belirtildi. Kızıl Davut Yıldızı acil yardım servisi tarafından yapılan açıklamada ise, İran’ın düzenlediği saldırıda şu an için can kaybı rapor edilmediği ifade edildi.

TEL AVİV VE DOĞU KUDÜS’TE SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

İsrail ordusu, İran’dan atılan füzelerin tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin faaliyete geçirildiğini bildirdi. Misilleme tehdidi altında olan bölgelerde yaşayan vatandaşlara cep telefonlarıyla acil uyarı mesajları gönderildi ve sığınaklarda beklemeleri istendi. Saldırının ardından başkent Tel Aviv başta olmak üzere, ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesi ve işgal altındaki Doğu Kudüs’te siren sesleri yükselmeye başladı. Bölgedeki muhabirler, Tel Aviv ve Doğu Kudüs semalarında da şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktarıyor. Hayfa’da yaşanan saldırının ardından bazı yerlerde kısa süreli elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.

Trump’ın Netanyahu’ya Savaş Uyarısı Gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, İran'daki gaz tesisine yönelik saldırıda bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu petrol sahalarını hedef almaması konusunda uyardığını ifade etti.
Brent Petrol Fiyatları Orta Doğu Tansiyonuna Bağlı Dalgalanıyor

Brent petrolün gün içindeki fiyatı 119,11 dolara ulaştıktan sonra, akşam saatlerinde 108,44 dolara gerilerken, Batı Teksas türü ham petrol 95,9 dolardan işlem gördü.
Netanyahu İran Tehditlerine Karşı Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da rejim değişikliği için yalnızca hava saldırılarının yetersiz olduğunu, kara unsurlarının da gerekli olduğunu belirtti.
