İsrail’in Hedefi: İran’ın Şer Ekseni

NETANYAHU’DAN İRAN’A YÖNELİK STRATEJİLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun vadeli planlarının “İran’ın şer eksenini ortadan kaldırmak” olduğunu ifade etti ve bu amacından vazgeçmeyeceğini belirtti. Knesset’te yaptığı konuşmada, 26 Ekim’de İran’a gerçekleştirilen hava saldırısına dair açıklamalarda bulundu. Netanyahu, bu hava saldırısının kapsamlı olduğunu iddia ederken, Tahran’ın bölgedeki vekil güçlerinin saldırıyı durdurma çabalarının başarısız olduğunu savundu. Uzun vadeli stratejisini vurgulayan Netanyahu, “İran’ın şer eksenini ortadan kaldırmak” hedefinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

ATEŞKES TEKLİFİNE CEVAP

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi’nden gelen bilgilere göre, Likud Partisi’nin grup toplantısında, Gazze’deki dört esirin bırakılması karşılığında 48 saatlik ateşkes teklifi hakkında kendilerine herhangi bir önerinin ulaşmadığını açıkladı. Netanyahü, böyle bir teklifin olması durumunda hemen kabul edeceğini dile getirdi. Mısır’ın teklifinde yer alan iki günlük geçici ateşkesin kalıcı bir çözüme dönüştürülmesi için 10 gün boyunca müzakerelerin yapılacağına dair yorumda bulunulmadı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 27 Ekim’de Gazze Şeridi’nde 4 İsrailli esir ile bazı Filistinlilerin takası için iki günlük ateşkes önerisini gündeme getirmişti. Sisi, “Önümüzdeki 10 gün içinde geçici ateşkesi kalıcı bir hale getirmek için müzakereler yapılacak.” şeklinde ifade kullandı.

İSRAİL’İN MISILI SİMİ

İsrail, 1 Ekim’de gerçekleşen İran’ın füze saldırısına misilleme olarak 26 Ekim’de İran’daki askeri noktaları hedef almış ve bu saldırının başarılı bir şekilde sona erdiğini açıklamıştı. İran ise, saldırıların Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ile İlam eyaletlerinde yer alan bazı askeri noktaları hedef aldığını, hava savunma sistemlerinin çoğu saldırıyı başarıyla püskürttüğünü fakat bazı noktalarda sınırlı hasar yaşandığını bildirdi. Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.