İsrail’in İran’a Saldırısını Kınıyoruz

İSRAİL’İN SALDIRISI VE ULUSLARARASI TEPKİLER

İsrail’in dün gece saat 02.00 civarında, birçok uçak ve füze kullanarak İran’daki birden fazla şehri hedef almasının ardından, çeşitli ülkelerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in bu eylemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

TÜRKİYE’NİN KINAMASI

Açıklamada, saldırının “en güçlü şekilde kınandığı” belirtildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, “Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yapıldı. Türkiye, bölgede daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğini tekrar vurguladı. Orta Doğu’da barışın yeniden sağlanması için, bölge ülkeleri ile bölge dışındaki aktörlerin mantıklı ve dikkatli bir yaklaşım benimsemesinin önemine dikkat çekildi.