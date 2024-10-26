İsrail’in İran’a Saldırısını Kınıyoruz

İSRAİL’İN SALDIRISI ÜZERİNE TEPKİLER DEVAM EDİYOR

İsrail’in dün gece saat 2 civarında gerçekleştirdiği saldırıyla birlikte birçok uçak ve füze ile İran’daki çeşitli şehirler hedef alındı. Bu gelişmenin ardından, farklı ülkelerden gelen tepkiler sürüyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, İsrail’in İran’a karşı düzenlediği saldırıya dair bir yazılı açıklama yayınladı.

TÜRKİYE’DEN GÜÇLÜ KINAMA

Açıklamada, saldırının “en güçlü şekilde kınandığı” ifade edilerek, “Gazze’de soykırım işleyen, Batı Şeria’yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan’da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail’in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir. Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz” denildi. Türkiye, bölgede daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğini bir kez daha vurguladı. Orta Doğu’da barışın yeniden sağlanması için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesinin gerekliliği de dile getirildi.