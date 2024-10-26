İsrail’in İran’a Yönelik Saldırısı Gerçekleşti

İSRAİL ORDU AÇIKLAMALARI

İsrail ordusu, İran’daki askeri hedeflere yönelik nokta atışı saldırıların düzenlendiğini duyurdu. Ordu sözcüsü, “İran’daki rejimin son dönemde İsrail’e yönelik saldırılarına cevap olarak askeri noktalar hedef alındı” şeklinde bilgi verdi. Saldırının başarıyla tamamlandığı ve “İran’ın saldırıda kullandığı füzelerin üretildiği tesis ve karadan havaya füze savunma sistemleri vuruldu” ifadesiyle detaylandırıldı. Gece saatlerinden itibaren üç dalga halinde gerçekleşen saldırılarda, ilk dalgada İran savunma sistemleri hedef alındı, diğer dalgalarda ise füze-drone üretim tesisleri ve üsleri vuruldu.

TÂHRAN’DA PATLAMALARIN DETAYLARI

İran Hava Savunma Karargahı, İsrail’in Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki askeri noktalara saldırdığını açıkladı. Hava savunma sistemleri bu saldırılara karşılık verdi ve bazı bölgelere “sınırlı hasar” oluştuğu bildirildi. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, patlamaların detaylarının daha sonra verileceğini belirtti. Tahran’daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı ile Mehrabad Havalimanı’nda olağanüstü bir durumun yaşanmadığı ifade edildi. Ayrıca, bazı sosyal medya paylaşımlarının eski görüntüler içerdiği tespit edildi.

BEYAZ SARAY DURAĞI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail’in “meşru müdafaa” hakkı çerçevesinde İran’daki hedeflere saldırdığını duyurdu. İsrail devlet televizyonu KAN, “İsrail, İran saldırısı öncesinde ABD’ye bilgi verdi” şeklinde bir habere yer verdi. Pentagon yetkilileri ise İsrail’in saldırılarında “ABD’nin herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığını” aktardı. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Savunma Bakanlığı binasında olduğu bilgisi paylaşıldı.

BİDEN VE HARRİS’İN BİLGİLENDİRİLMESİ

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail’in İran’a yönelik “askeri operasyonu” hakkında bilgi verildiği ifade edildi. ABD Başkanı’nın gelişmeleri izlediği belirtilirken, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de benzer bir şekilde bilgilendirildiği ve durumu yakından takip edeceği kaydedildi.

SURİYE’DE EŞ ZAMANLI OLAYLAR

Tahran’daki patlamaların ardından, Suriye’nin başkenti Şam ve Humus ilinde de aynı zamanda patlamalar olduğu bildirildi. Suriye rejimine yakın haber ajansı SANA, Şam yakınlarında patlama seslerinin duyulduğunu ifade etti. Sosyal medyada da Humus’taki patlama sesleri hakkında bilgi paylaşıldı. Şam ve Humus’ta Hizbullah ve İran destekli grupların yoğun varlığı dikkat çekiyor.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, ismi açıklanmayan bir kaynağa atıfta bulunarak, Tahran’ın İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık verebileceğini belirtti. Kaynak, “İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar” ifadesinde bulundu.

İRAN’DA UÇUŞ İPTALLERİ

İran, İsrail saldırısının ardından güvenlik önlemleri gereği tüm uçuşları durdurma kararı aldı. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazarlu, “Ülke genelindeki tüm uçuşlar bir sonraki duyuruya kadar iptal edilmiştir” açıklamasını yaptı ve yolcuların hava yolu şirketleri tarafından bilgilendirileceğini duyurdu.

FÜZE SAVAŞLARININ ARKA PLANINDA NE VAR?

Yaklaşık üç hafta önce İran, İsrail’e yönelik kapsamlı bir füze saldırısı gerçekleştirmişti. Bombardımanda ses hızını aşan füzeler ve hipersonik Fettah 1 füzeleri kullanıldı. Saldırının, İsrail’in daha önceki saldırılarıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Netanyahu, “İran bu gece büyük bir hata yaptı. Bunun bedelini ödeyecekler” sözleriyle durumu değerlendirdi.