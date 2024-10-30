İsrail’in Knesset Kararına Uluslararası Tepkiler

KINAMA GÜNDEMİ

ABD, İngiltere, Almanya, İspanya, Çin, Rusya, Ürdün, Norveç gibi birçok ülke ve uluslararası kuruluş, Knesset’in aldığı kararı kınıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu eleştirilere karşı olarak “insani yardımların Gazze’ye ulaşmasını sağlamak için uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu” belirtiyor.

YASANIN ETKİLERİ

Üç ay sonra yürürlüğe girecek olan yasa, UNRWA’nın İsrail’in “egemenlik alanı” içerisinde temsilcilik açmasını, hizmet vermesini ya da faaliyet göstermesini engelliyor. Bu durum, şu anda tüm yardımların İsrail’in kontrolünde olduğu Gazze’de ve işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan milyonlarca Filistinli için gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel hizmetlerin tamamen durma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor. İşgal altındaki Batı Şeria’nın yanı sıra Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün’de Filistinli mültecilere destek veren ve çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansa alternatif bulunmuyor.