More
Gündem

İsrail’in Knesset Kararına Uluslararası Tepkiler

israil-in-knesset-kararina-uluslararasi-tepkiler

KINAMA GÜNDEMİ

ABD, İngiltere, Almanya, İspanya, Çin, Rusya, Ürdün, Norveç gibi birçok ülke ve uluslararası kuruluş, Knesset’in aldığı kararı kınıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu eleştirilere karşı olarak “insani yardımların Gazze’ye ulaşmasını sağlamak için uluslararası ortaklarla çalışmaya hazır olduğunu” belirtiyor.

YASANIN ETKİLERİ

Üç ay sonra yürürlüğe girecek olan yasa, UNRWA’nın İsrail’in “egemenlik alanı” içerisinde temsilcilik açmasını, hizmet vermesini ya da faaliyet göstermesini engelliyor. Bu durum, şu anda tüm yardımların İsrail’in kontrolünde olduğu Gazze’de ve işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan milyonlarca Filistinli için gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel hizmetlerin tamamen durma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olabiliyor. İşgal altındaki Batı Şeria’nın yanı sıra Doğu Kudüs, Lübnan ve Ürdün’de Filistinli mültecilere destek veren ve çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansa alternatif bulunmuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Esenyurt Belediye Başkanı Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı ve bugün saat 15.00'te ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.
Gündem

BofA’nın Bugün En Fazla Alım Yaptığı Hisseler

Bank of America, bugün Borsa İstanbul'da hacim odaklı hisse alım satımı gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.