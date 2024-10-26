“İsrail’in Lübnan’a İHA Saldırısı”

İSRAİL’İN LÜBNAN’DA DÜZENLEDİĞİ SALDIRI

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir saldırı gerçekleştiriyor. Dahiyeh bölgesine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor. Lübnan devlet medyası, Dahiyeh’nin Haret Hreik bölgesinin en az iki kez vurulduğunu aktarıyor.

İSRAİL’DEN SİVİLLERE TAHLİYE EMRİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Dahiyeh’deki üç binanın çevresinde bulunan Lübnanlı sivillere, hava saldırıları başlamadan önce binaları derhal boşaltmaları gerektiğini bildiriyor.

İSRAİL SALDIRILARINDA CAN KAYBI VE GÖÇLER

Hizbullah ile 8 Ekim 2023’ten beri devam eden düzenli çatışmalara sahip olan İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan’ın güney kentlerine ve çevre bölgelere yoğun hava saldırıları yapıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 8 Ekim 2023’ten itibaren düzenlenen İsrail saldırılarında toplamda 2 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 252 kişi de yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül’de Beyrut’a düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdi. Bombardımanlar sonucunda Lübnan’da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği düşünülüyor. Ülkenin güney kesimlerinden Beyrut’a ve kuzeye göç devam ederken, Lübnan hükümeti yer değiştiren 486 binden fazla kişinin Suriye’ye gittiğini açıkladı. Hizbullah, İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında, çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda kayda değer bir hasar bildirilmedi.