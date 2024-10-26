İsrail’in Lübnan’a İHA Saldırısı

DÜZENLENEN SALDIRILAR

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir saldırı gerçekleştirdi. Başkentin güneyindeki Hizbullah’ın merkezi olarak bilinen Dahiyeh bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırı sonrası dumanlar yükselmeye başladı. Lübnan devlet medyası, Dahiyeh’in Haret Hreik kısmının en az 2 kez vurulduğunu bildirdi.

TALİMATLAR VERİLDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Dahiyeh’deki 3 binanın civarındaki Lübnanlı sivillere, hava saldırıları gerçekleşmeden önce binaları hızlıca terk etmeleri talimatını verdi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023’ten beri süren kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’den itibaren Lübnan’ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları başlattı. Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen İsrail saldırıları sonucunda 2 bin 634 kişi yaşamını kaybetti, 12 bin 252 kişi yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül’de Beyrut’a yönelik hava saldırısında öldürüldü.

EVDEN EDİLME VE GÖÇ DALGASI

İsrail bombardımanları sebebiyle Lübnan’da yüz binlerce insanın yerinden edildiği düşünülüyor. Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru bir göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerin 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı. Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında ise genellikle ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük hasar bildirilmedi.