Israil’in Medya Binasına Saldırısını Kınadı

BM’DEN İSRAİL’İN SALDIRISINA TEPKİ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail’in Tahran’daki medya binasına düzenlediği saldırıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Al-Kheetan, “Uluslararası hukuk uyarınca saldırıların yalnızca askeri hedeflere yöneltilebileceğini hatırlatıyoruz.” diyerek, bu konuda uluslararası normları hatırlatmayı ihmal etmedi.

GAZETECİLERİN KORUNMASI ZORUNLUDUR

Yaşanan olayların çoğunu takip ettiklerini belirten Al-Kheetan, gazetecilerin ve medya profesyonellerinin “tam koruma” altında olması gerektiğine değindi. “Gazeteciler uluslararası hukuk uyarınca sivil olarak kabul edilir. Özellikle gazeteciler dahil sivilleri etkileyen bu tür ihlallerin tümü derhal ve bağımsız bir şekilde araştırılmalı.” ifadesini kullandı. Al-Kheetan, devam eden çatışmalar sırasında gazetecilerin çalışmalarını bağımsız ve özgür bir şekilde yürütebilmeleri gerektiğini vurguladı.

SALDIRININ HUKUKİ BOYUTU

Tahran’daki medya binasına yapılan saldırıya itiraz eden Al-Kheetan, “Medya binasına yapılan saldırıyla ilgili olarak, uluslararası hukuk uyarınca saldırıların yalnızca askeri hedeflere yöneltilebileceğini hatırlatıyoruz.” dedi. Askeri hedeflerin niteliğini ve hukuki çerçevesini açıklayan Al-Kheetan, bunların “askeri eyleme etkili bir katkı sağlayan nesneler” olduğunu belirtti.

İSRAİL’İN HEDEFİ: İRAN TELEVİZYONU

İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) yönelik bir saldırı gerçekleştirirken, İsrail ordusu saldırıdan kısa bir süre önce Tahran’ın 3. bölgesine saldırı düzenleme niyetini açıklamıştı. Daha sonra devlet televizyonunu hedef aldığını bildirmiştir. Bu gelişmeler, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor.