İsrail’in Mescid-i Aksa Kapatma Kısıtlamaları Protesto Edildi

DÜNYA ORTA DOĞU’DAKİ SAVAŞI İZLİYOR

Orta Doğu’daki çatışmalar tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor. İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları 21’inci gününe ulaşmış durumda.

GİZLİ BASKILAR SÜRÜYOR

Bu süreçte, İsrail’in Filistin halkı üzerindeki baskıları giderek artıyor. Üç yılı aşkın bir süredir Gazze’de soykırım uygulayan İsrail, Ramazan ayında da zalim eylemlerine devam etti.

BAYRAM NAMAZI MÜMKÜN OLAMADI

İran’a gerçekleştirilen saldırılar dolayısıyla kısıtlamalar gerekçe gösterilerek kapatılan Mescid-i Aksa’da, bayram namazı kılınmasına izin verilmedi. 1967’de Doğu Kudüs’ün işgalinden bu yana ilk kez bir bayram namazının Mescid-i Aksa’nın kapalı olmasından ötürü icra edilememesi, Filistinlilerin büyük tepkisini çekti. Filistinliler, Mescid-i Aksa’ya giden yollarda yoğun kalabalıklar oluşturdu.

BAYRAM KALABALIĞI MESCİD-İ AKSA İÇİN GIDIRILDI

Mescid-i Aksa’da bayram namazı kılmak amacıyla toplanan Filistinliler, Sahire Kapısı’nın karşısındaki Selahaddin Caddesi ve Aslanlı Kapı yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi’nin girişinde yoğun şekilde bir araya geldi.

İSRAİL POLİSİNDEN MÜDAHALE

Selahaddin Caddesi’nde toplanan ve Eski Şehir’e yönelip Mescid-i Aksa’ya gitmek isteyen Filistinlilere, İsrail polisi sert bir şekilde müdahale etti. Göstericilere karşı ses bombaları ve coplarla saldıran güvenlik güçleri, Filistinlileri geri püskürtmek için güç kullandı. Bu olaylar neticesinde Filistinliler, bayram namazını Selahaddin Caddesi ve Vadi el-Cevz Mahallesi’nde yollara serdikleri seccadeler üzerinde icra etmek zorunda kaldı. Bayram namazını takiben tekbir getirerek yürüyüşe geçmek isteyen gruba, İsrail polisi izin vermedi.

KONTROL NOKTALARI ARTIYOR

Diğer yandan, bayram sabahında Filistinlilerin geleneksel olarak vakit geçirdiği Eski Şehir’in girişinde, İsrail polisinin çok sayıda kontrol noktası kurduğu görüldü. Sembolik öneme sahip olan Doğu Kudüs’teki Eski Şehir’in, bayram döneminde normalde dolup taşan sokaklarının, bu yıl son derece boş olduğu gözlemlendi. Filistinliler, Mescid-i Aksa’nın kapatılması sebebiyle cemaatle namaz kılmak amacıyla en yakın noktalara gitmek için çağrıda bulunmuştu.

RAMAZAN’DA DA ZORLUKLAR YAŞANDI

Mescid-i Aksa çevresinde namaz kılmak isteyen Filistinlilere, Ramazan ayında da İsrail polisi tarafından cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahele edilmişti.

BURUK BİR BAYRAM GEÇİRİLİYOR

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını bahane ederek Mescid-i Aksa’nın kapalı kalması gibi kısıtlamalar, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Ramazan Bayramı’na üzgün bir ruh haliyle girmesine neden oldu. Her bayramda, arife günlerinde Filistinlilerle dolup taşan Eski Şehir, bu kez sessiz ve boş bir görüntü sergiledi. Kısıtlamalar neticesinde Filistinli esnaf da kepenk açmakta zorluk çekerken, yalnızca acil ihtiyaçlara yönelik market ve eczanelerin açık olduğu gözlemlendi. İsrail baskısı altında kalan bir Filistinli esnaf, Tel Aviv yönetiminin uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.