İsrail’in Saldırıları: ABD’nin Etkisi Devam Ediyor

İSRAİL’İN SALDIRILARININ YANKILARI

İsrail’in İran’ın “askeri hedeflere” yönelik gerçekleştirdiği saldırının etkileri hala hissediliyor. ABD medyasına konuşan uzmanlar, bu saldırının ABD’nin istediği zaman İsrail’in bölgedeki eylemlerini etkileme kapasitesine işaret ettiğini belirtiyor.

JEOPOLİTİK ANALİZLER

CNN’deki habere göre jeopolitik analist H. A. Hellyer, “İsrail, ABD’nin en yakın ve vazgeçilmez müttefiki. Şu ana kadar İsrail’in Gazze’de ve Lübnan’da düzenlediği saldırılar ile İran’a yönelik saldırılarına ABD’nin kısıtlama getirmemesi bu durumun kanıtı. İsrail, oldukça sağlam bir müttefik olduğunu akılda tutarak kendi adımlarını hesaplayacaktır” açıklamasında bulundu. Hellyer, Carnegie Uluslararası Barışa Destek Kurumu ve Londra’daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü’nde akademisyenlik yapıyor. Ayrıca ABD’nin İsrail’e Orta Doğu’da gerilimi daha da tırmandıracak eylemlerden kaçınmasını tavsiye ettiğini de sözlerine ekledi.