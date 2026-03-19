İsrail’in Saldırıları Avrupa Doğalgaz Fiyatlarını Yükseltti

İsrail’in ABD desteğiyle başlattığı İran karşıtı savaşta, enerji altyapılarına yapılan saldırılar ve bunlara verilen yanıtlar, Avrupa’da olumsuz etkiler yaratıyor. Avrupa’da doğalgaz piyasalardaki fiyatlar ciddi oranlarda yükseldi. Hollanda merkezli TTF sanal ticaret noktasında, nisan ayı vadeli kontratlar önceki gün megavatsaat başına 54,66 avro ile kapanırken, İran ve Katar’daki gaz sahalarına yönelik saldırılardan sonra bugünkü açılış fiyatı 72 euro oldu. Türkiye saatiyle sabah 10.31 itibarıyla, megavatsaat başına fiyat yaklaşık yüzde 26 artarak 68 euro seviyesine ulaştı.

HEDEF ALINAN SAHALAR

ABD-İsrail operasyonları çerçevesinde, İran’ın Güney Pars Doğal Gaz Sahası insansız hava araçlarıyla vuruldu. Eş zamanlı olarak, Katar’ın Ras Laffan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi de İran tarafından hedef alındı. Güney Pars Doğal Gaz Sahası, 50 trilyon metreküplük kapasitesi ile İran’ın gaz üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini karşılamakta. Ras Laffan LNG tesisi ise dünya çapında sıvılaştırılmış gaz üretiminin yüzde 20’sini sağlamaktadır.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıları “tehlikeli ve sorumsuz bir adım” olarak nitelendirirken, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İran Katar’a saldırmadığı sürece Güney Pars gaz sahasına yönelik başka bir saldırı olmayacak, ancak Katar’ın LNG altyapısı yeniden hedef alınırsa ABD gerekli önlemi alacaktır” ifadelerini kullandı.