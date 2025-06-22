İsrail’in Saldırıları Haydutluktur

ALKIŞLAR HIZLANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail’in terör saldırılarında, bombardıman ve suikastlarında vefat eden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Binlerce yıllık tarihiyle, zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz.” dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İslam dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, toplantıda alınan kararların İslam ümmeti ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. “Teşkilatın küresel barış ve refahın sağlanmasına verdiği desteği alacağınız kararlarla bir kez daha dünyaya duyuracağınızdan eminim. Fevkalade kritik bir dönemde gerçekleştirdiğiniz toplantının etkileri sadece ülkelerimizde değil inşallah tüm dünyada hissedilecektir.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI MASUMİYETİ HEDEF ALIYOR

Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yüzde 65’ten fazlasını çocuk ve kadınların oluşturduğu 55 bini aşkın kişinin şehit olduğunu aktararak, saldırılarda hayatını kaybedenleri rahmetle andığını, yaralanan 128 bin Filistin vatandaşına Allah’tan şifa dilediğini belirtti. Türkiye’nin Filistin halkıyla acıyı ve hüznü paylaştığını dile getiren Erdoğan, “Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimiz acısını acımız, hüznünü hüznümüz biliyoruz. Filistinli kardeşlerimiz de bilsinler ki zulmün bugün karanlığı ne kadar koyu olsa da inşallah adalet tecelli edecek, zafer mutlaka inananların olacaktır.” diye konuştu.

İSRAİL’İN POLİTİKALARI BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR

Cumhurbaşkanı, İsrail’in işgal, istila, yıkım ve katliam politikalarının son iki yıldır giderek arttığını belirterek, “Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. Gazze’yi devasa bir enkaza çevirdiler. Her gün çoğu çocuk ve kadın yüzlerce masum sivil, İsrail güçleri tarafından bilerek şehit ediliyor.” dedi. Erdoğan, Gazze’de yaşayan 2 milyon insanın kötü şartlarda hayatta kalmaya çalıştığını vurguladı.

İRAN’A SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunu açık ve net söylemek isterim, Netanyahu hükümeti bölgesel barışın önündeki en büyük engel olduğunu ispat etmiştir. İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği saldırıları en güçlü şekilde telin ediyorum.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “İstanbul’un kaderi diğer şehirlerin kaderinden ayrı değildir.” diyerek, Müslümanların ortak kaderine vurgu yaptı.

İSRAİL’İN HAREKETLERİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in Gazze, Lübnan, Yemen, Suriye ve son olarak İran’a gerçekleştirdiği saldırıların tanımı haydutluktur.” dedi. Uluslararası hukuku ihlal eden bu eylemlerin, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet ettiğini belirtti. Erdoğan, “Saldırıların, İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde olması manidardır.” ifadesini kullandı.

ÖNEMLİ DAVALARIMIZDA KENETLENMELİYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İki devletli çözüme ulaşmak artık daha hayati bir konu.” diyerek, iki devletli çözümü ilerletmek için uluslararası konferansların düzenlenmesini temenni etti. İki kardeş arasında görüş ayrılıklarının olabileceğini kabul ederek, “Bunlar hayatın bir gerçeğidir ama kardeş demek, aynı zamanda kaderdaş demektir.” dedi. Aralarındaki tutum farklılıklarının bu kritik dönemde kendilerine ayak bağı olmasına izin vermemeleri gerektiğinin altını çizen Erdoğan, “Müslümanların kıblesi gibi kaderleri de ortaktır.” şeklinde konuştu.