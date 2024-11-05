İsrail’in Şam’a Yönelik Hava Saldırısı

İSRAİL, ŞAM’DA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Suriye rejiminin haber ajansı SANA’nın bildirdiğine göre, yerel saatle 18.05’te İsrail, Şam’ın güneyinde birkaç noktayı hedef alarak hava saldırısı gerçekleştirdi. Haberde, “Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi.” şeklinde bir ifade yer aldı.

İSRAİL ORDUSU SALDIRIYI KABUL ETTİ

İsrail ordusu, Şam’a yönelik hava saldırısını üstlendiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye’deki Hizbullah’a ait istihbarat karargahlarını hedef aldığı iddia edildi. Açıklamada, vurulan hedeflerin Hizbullah’ın istihbarat toplama ve değerlendirmelerinden sorumlu birimlere ait olduğu belirtildi.

İSRAİL’İN SURİYE POLİTİKASI

İsrail, 2011’de başlayan iç savaştan bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. Bu durum, bölgedeki güvenlik dinamiklerini etkilemeye devam ediyor.