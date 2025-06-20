İsrail’in Savaş Maliyeti Yüksek

İSRAİL’İN İRAN’A KARŞI BAŞLATTIĞI SAVAŞIN MALİYETİ

İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş ikinci haftasına girdi. Savaşın sonuçları yalnızca diplomatik değil, ekonomik açıdan da belirgin bir şekilde hissediliyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin yaptığı habere göre, savaşın maliyetinin yüksek olduğu ve bunun da İsrail’in uzun vadeli bir çatışmayı sürdürebilme kabiliyetini kısıtlayacağı aktarılıyor. Uzmanlar, Tel Aviv yönetiminin savaşın yaratacağı mali yükün altından kalkabilmesinin kolay olmayacağını ifade ediyor.

DEMİR KUBBENİN YÜKSEK MALİYETİ

Savaşın maliyet kalemleri arasında en büyük payı, İran füzelerini etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılan savunma sistemleri alıyor. Wall Street Journal’da yer alan bilgilere göre, bu önleyici sistemlerin maliyeti günlük on milyonlarca dolardan 200 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Örneğin, ABD ile İsrail’in ortak geliştirdiği Davud’un Sapanı savunma sisteminin her devreye girişi yaklaşık 700 bin dolara mal oluyor. Uzun menzilli balistik füzeleri hedef almak üzere tasarlanan Arrow 3 sisteminin tek bir önlemesi de yaklaşık 4 milyon dolara mal oluyor; Arrow 2’nin eski versiyonuysa her önleme için yaklaşık 3 milyon doları buluyor.

F-35 UÇAKLARININ GİDERİ

Askeri harcamalar sadece savunma sistemleriyle sınırlı kalmıyor. F-35 savaş uçaklarının, İsrail topraklarından binlerce kilometre uzakta, uzun süre havada kalmasının da önemli maliyetleri var. Uzmanların belirttiğine göre, bu uçakların her biri için bir saatlik uçuş maliyeti yaklaşık 10 bin dolar. Bunun yanı sıra, jetlerin havada yakıt ikmali ve mühimmat masrafları da bulunuyor.

TAHRİBAT VE ONARIM MALİYETİ

Askeri harcamaların yanı sıra, saldırılar sonucunda zarar gören binaların oluşturduğu tahribat da maliyetleri artırıyor. Bazı tahminler, sadece onarım ve yeniden inşa çalışmaları için İsrail’in en az 400 milyon dolara ihtiyaç duyabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu artan maliyetlerin İsrail üzerinde savaşı hızla sonlandırma yönünde baskı oluşturduğunu söylüyor. İran saldırılarının ardından İsrail ekonomisinin büyük ölçüde duraksama aşamasına geldiği belirtiliyor. Ayrıca, kritik altyapının hedef alınmasından duyulan endişeler de en büyük kaygılar arasında yer alıyor. Wall Street Journal’a göre, İran’la yaklaşık bir ay sürebilecek bir savaşın toplam maliyetinin yaklaşık 12 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Balistik füzelerin yarattığı tahribatın, İsrail’in son yıllarda karşılaştığı savaşlardan çok daha ağır olduğu da ifade ediliyor.