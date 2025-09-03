Gündem

İsrail’in Yıkımı Ortaya Çıktı

israil-in-yikimi-ortaya-cikti

İSRAİL’İN GAZZE’YE YAPTIĞI SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

7 Ekim 2023 tarihinde Gazze’ye yönelik gerçekleştirilen saldırılarla birlikte İsrail, şiddetini arttırıyor. Masum insanların üzerine bomba yağdıran Israel, yardım girişlerine engel olup büyük bir yıkıma neden oluyor.

SALDIRILARIN YARATTIĞI YIKIM GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail’in Gazze’deki yıkımı, drone görüntüleri ile ortaya çıktı. Raşid Caddesi’nin 2023 tarihindeki görüntüsü ile son kaydedilen görüntülerde, enkazlar dikkat çekiyor. Önceki yıl kaydedilen görüntüler, caddede araçların ve insanların bulunduğunu gösteriyor.

İŞGAL PLANI HIZLA UYGULANIYOR

İsrail’in işgal planıyla birlikte artırdığı saldırılar sonucu, binlerce Filistinli Gazze kenti sahiline sıkışmış durumda.

FİLİSTİNLİLER ÇADIRLARDA HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR

Gazze’nin kuzeyinden göç etmek zorunda kalan binlerce Filistinli, kentin batısındaki sahil kıyısında derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

